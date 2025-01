Aseguran que Dulce quería demandar a su hija antes de morir, por esta fuerte razón

Desde la muerte de la cantante Dulce el pasado 25 de diciembre, no han parado de surgir polémicas, sobre todo relacionadas con su única hija, Romina Mircoli, a quien, aseguran, la cantante quería demandar antes de su muerte.

Han salido varios testimonios de personas allegadas a Dulce que aseguran que su hija tenía malas intenciones con la intérprete de ‘Tu Muñeca’ y ahora es su abogado, Jesús Briones, quien confesó que la famosa tenía intenciones de denunciar legalmente a Romina Mircoli y a su esposo, Moisés González.

En entrevista con la periodista Inés Moreno, el abogado explicó que ellos llevaban las cuentas en redes sociales de Dulce, sin embargo, en un momento habrían “secuestrado” dichas cuentas y no le querían devolver las claves a la cantante.

“Romina y su esposo le manejaban las redes sociales a Dulce, estaban encomendados de llevar todo lo que era la publicidad en redes sociales”, explicó Jesús Briones.

“No sé por qué razón, pero me habló Dulce llorando así como de impotencia porque le habían secuestrado sus claves de todas sus redes sociales… entonces me dijo ‘¿qué hago? Porque yo necesito publicar y ya no me están publicando nada y no me las quieren dar’ y posiblemente había discusiones entre Romina o algo y pues únicamente me preguntó que qué hacía”, añadió.

Dulce, la cantante Instagram @dulcelacantante

El abogado explicó que estaban en busca de opciones legales para obligar a Romina Mircoli y a Moisés González a devolverle sus cuentas a Dulce, ya que eran parte de su medio de promoción y por ende, muy importantes para su trabajo.

“Entonces nosotros buscamos opciones en vía civil para que ella le devolviera algo, pero pues lo único que encontramos que fue materia penal era un delito de despojo o de abuso de confianza, estábamos buscando el tipo penal, se les iba a denunciar a través de las vías virtuales”.

¿De cuánto es la herencia de Dulce?

Romina Mircoli ha dicho en algunas ocasiones que es mentira que esté peleando por la herencia de su madre, pues es hija única y no hay razón para tener inconvenientes con ese tema.

A raíz de esto, mucho se ha especulado sobre de cuánto es la fortuna que le dejó Dulce a su hija, pero Jesús Briones, quien también era gran amigo de la cantante, confesó que el patrimonio de la cantante es de unos 80 millones de pesos, sumando bienes e inmuebles.

Además, confesó que a la intérprete de ‘Lobo’ “no le gustaba soltar lana” y era muy ahorrativa.

“La casa que tiene atrás de televisa está valorada sobre unos 18 millones de pesos, la de Mérida no la conozco, la de Monterrey tampoco, pero yo creo que si sumas todo sí anda pegándole a los 80 millones“, declaró Jesús Briones.