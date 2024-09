¡Arrepentida! Karime Pindter rompió en llanto en LCDLFM por no apoyar a Gala Montes en su pleito con Adrián Marcelo

Gala Montes y Karime Pindter tuvieron una fuerte plática en la que dejaron las cosas en claro luego de que la actriz protagonizara un incómodo enfrentamiento con Adrián Marcelo

Como te contamos en TVyNovelas, Gala Montes no dudó en decirle sus verdades al youtuber, a quien tachó de “misógino”; lo que realmente alarmó al público fue el hecho de que ninguna de sus compañeras: Briggitte Bozzo y Karime Pindter, se unieran a ella para apoyarla.

El único que intervino fue Arath de la Torre, ya que ni siquiera Mario Bezares se atrevió a mediar en la áspera discusión que terminó con la renuncia de Adrián Marcelo y un ataque de nervios por parte de Gala Montes , ¡Karime Pindter le pidió perdón por su actitud!

LÁGRIMAS EN EL CUARTO MAR: ASÍ FUERON LAS DISCULPAS DE KARIME PINDTER A GALA MONTES

Las cámaras 24/7 de La Casa de los Famosos México captaron el momento en el que Gala Montes no pudo más y, envuelta en llanto, llegó al Cuarto Mar en donde sus compañeros intentaron consolarla; sobre todo Karime Pindter , quien aceptó que su actitud no fue la adecuada en ese momento.

“Me encantaría meterme y hablar pero, de verdad, no sé cómo”

Karime reconoció que pudo haber hecho más por Gala, quien se enfrentó prácticamente sola a Adrián Marcelo; sin embargo, se justificó al decir que se quedó “congelada” en ese momento sin saber qué hacer y, por ello, le ofreció disculpas a la actriz.

“Habla de ustedes y ustedes se quedan calladas”, dijo Gala Montes resentida, mientras se secaba las lágrimas; Karime Pindter, por su parte, reveló que se sintió mal por su silencio y alabó la fortaleza de su compañera.

“La neta, me siento de la ver..., es que yo no sé cómo contestar, admiro mucho tus hue... y cómo contestas, neta”, aceptó Karime también entre lágrimas. “Me encantaría meterme y hablar pero, de verdad, no sé cómo, lo único que puedo hacer es apoyarte”, expresó.