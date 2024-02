Anna Ferro revela que Fernando del Solar no murió de cáncer: ¿Cómo pasó sus últimos días?

A casi dos años de la muerte de uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana, Fernando del Solar, su viuda Anna Ferro, revela nuevos detalles del fallecimiento que generaron asombro entre el público.

Anna quien libra una batalla legal en contra de la ex y madre de los hijos de Fernando, Ingrid Coronado, por uno de los inmuebles que dejó Del Solar, rompió el silencio y detalló que el cáncer no fue la causa principal de la muerte,

Fue en el programa de YouTube de Anette Cuburu, en el que Anna se sinceró y dijo que Fernando estaba enfermo de una gripe mal tratada debido a que el conductor estaba muy mal de animo por la muerte de su padre. Esto habría empeorado su sistema inmune ya deteriorado por el cáncer linfático que padecía.

“Por si no lo saben, enfermarse muy seguido de los pulmones es tristeza”, comentó la viuda a la exconductora de Venga la alegría.

Anna comentó cómo fueron los últimos instantes de vida de Fernando, quien murió el 30 de junio de 2022.

“Fer me dijo: A mí no me vuelven a intubar. Yo voy por todo. Me agarró la mano y me dijo: No te preocupes, yo estoy bien, yo voy a vivir. Tuvimos que respetar su voluntad de no ser intubado. Cuando Fer se fue yo estaba junto a él, después llegó su mamá. Volteó a verme y le salió una lágrima. Así se fue ese gran hombre”, contó.