Ángela Aguilar enlistó cuáles son las cualidades que la habrían hecho enamorarse de Christian Nodal: VIDEO

Pese a que su relación ha sido sumamente criticada, Christian Nodal y Ángela Aguilar han preferido hacer caso omiso a los malos comentarios y enfocarse en disfrutar al máximo de su amor. Para muestra, la felicidad con la que ambos hablan de su relación cada que les es posible, justo como hizo la joven cantante recientemente, cuando confesó de qué manera cayó rendida ante el hombre que se convertiría en su esposo.

Ángela Aguilar reveló qué es lo que le atrae de una pareja: ¿así la enamoró Christian Nodal?

Durante una plática en “Cheleando con las estrellas”, Ángela Aguilar admitió que pese a que en su juventud tenía muchos pretendientes, rápidamente aprendió a qué le tenía que dar importancia para fijarse en alguien, ventilando las actitudes que la llevaron a enamorarse de su ahora esposo. Y es que si bien no dijo nombres, la artista fue muy puntual al momento de mencionar cuáles son las cualidades que le atraen de un hombre.

“Ya de grande empecé a tomar otras decisiones, más de qué me conviene, quién me cae bien. Más allá de cómo te ves, cómo me tratas, cómo tratas a mi familia y cómo me haces sentir”, explicó, delatando cómo pudo haber iniciado su romance con Christian Nodal, que ciertamente es el único “novio formal” que se le conoce hasta el día de hoy.

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron en julio de 2024, tras un par de semanas de noviazgo Instagram

¿Cuándo empezaron Christian Nodal y Ángela Aguilar? El inicio de su polémico romance

La relación entre los cantantes se hizo oficial a inicios de junio pasado, cuando luego de varias semanas de especulaciones, finalmente confirmaron que sí tenían una relación amorosa sumamente seria. Inmediatamente, la controversia se hizo presente, pues para este momento, habían transcurrido apenas unos días de que Christian Nodal se separó de Cazzu, lo que hizo suponer que en realidad todo comenzó desde mucho antes.

Casi de inmediato, Ángela Aguilar soltó una explosiva declaración, cuando en una charla con “Hola”, aseguró que no se trataba de algo nuevo, sino que en realidad este era un amor que surgió años atrás y que simplemente había quedado en pausa. De modo que aunque no existe una fecha exacta dada por los artistas, la línea del tiempo en su historia indica que pudieron haber quedado flechados aproximadamente en 2018, cuando el sonorense fungió como invitado en varios conciertos de Pepe Aguilar.