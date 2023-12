¿Andrés García tendrá su propia película? Esto dijo su hija

La hija de Andrés García, Andrea García, estuvo presente en un evento en Hollywood y ahí la prensa le cuestionó si es que tiene planeado hacer una película o serie bibliográfica sobre su padre.

Andrés García, uno de los actores más galanes de la televisión, perdió la vida el pasado abril de este año a la edad de 81 años. No obstante, el actor fue una personalidad muy importante de México y es por ello que surge la pregunta sobre si le dedicarán alguna cinta o incluso serie.

¿Qué dijo Andrea García sobre la posible producción de su padre?

La hija del actor dejó en claro que actualmente no tiene considerado realizar alguna producción sobre la vida de su padre, pese a que ella considere que es la indicada para poder llevar a cabo esto. “¡Qué cosas!, ¡cómo es la vida!, pero no, no me nace… yo sé, que quién mejor que yo, porque uno tiene una perspectiva mucho más cercana, pero como que no se me da por ahí”, dijo.

Además, habló sobre la relación que tenía con el actor y la calificó como una “bonita conexión” por los buenos momentos que compartieron juntos: “Yo me siento en paz, tuve la oportunidad de conectar bonito, profundo de alma a alma con mi papi, antes de que falleciera, gracias a Dios, y eso es lo que me llevo”.

¿Cómo quedó repartida la herencia del actor?

Hace unos meses en una notaria de Acapulco se realizó la lectura del testamento de Andrés García. A esta cita acudieron los familiares del actor.

De acuerdo con medios, se dio a conocer cuál fue el porcentaje que le tocó a cada heredero. Así quedó la herencia de Andrés: