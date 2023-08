El emotivo mensaje que publicó Andrea Legarreta horas antes del fallecimiento de su mamá, Isabel Martínez

Andrea Legarreta publicó un emotivo mensaje horas antes del fallecimiento de su mamá, Isabel Martínez. La conductora titular de ‘Hoy’, compartió una reflexión, la cual tomaría otro sentido en medio de su duelo.

“Alégrate por ti, por tus logros y por los pequeños pasos que das día a día. Nadie sabe lo que te ha costado, lo que has luchado para conseguirlo, los sacrificios que has tenido que hacer, las caídas y las levantadas, los tropiezos y las ganas que le has puesto”, comienza el mensaje.

“Alégrate por ti, porque aunque cueste lo estás intentando. Alégrate porque lo estás logrando y sólo tú sabes el esfuerzo que te ha llevado a conseguirlo. Hoy celebra tus pequeñas y grandes victorias, tus pérdidas y tus triunfos, hoy celebra tu camino”, concluye la reflexión.

Aunque el mensaje pudo haber sido dirigido a las personas que estaban poniendo en duda el esfuerzo de Andrea Legarreta en el musical ‘Vaselina Timbiriche’, la parte que dice “hoy celebra tus pequeñas y grandes victorias, tus pérdidas y tus triunfos, hoy celebra tu camino”, tomaría otro sentido tras el fallecimiento de su mamá.

Recordemos que la también actriz se ha caracterizado por verle el lado positivo a las dificultades de la vida. Incluso, Andrea también escribió “te juro que me dedicaré a ser feliz y honrar tu vida”, en la publicación donde dio a conocer el fallecimiento de su querida madre.

“Se que te gusta verme sonreír y luchar por mis sueños, y eso haré amorcito. Seguir adelante a pesar de que mi corazón está destrozado, todos lo haremos por ti amor”, reafirmó en dicho post.

Andrea Legarreta revela cómo se enteró del fallecimiento de su mamá

En una tercera publicación de su cuenta oficial de Instagram, Andrea Legarreta reveló cómo se enteró del fallecimiento de su mamá, la señora Isabel Martínez, este domingo 31 de julio, día en el que celebraba su 57 Aniversario de Bodas con su esposo, Juan Legarreta.

La presentadora publicó una foto del regalo con la tarjeta que su padre le dedicó a su madre antes de irse al gimnasio; sin embargo, la mamá de Andrea no vio el detalle, pues nunca salió de su recámara.

Tras llenarlos de felicitaciones en un chat familiar y no recibir respuesta de la señora Isabel, uno de los hermanos de la conductora corrió a buscarla a su casa, pero desafortunadamente fue encontrada sin vida.