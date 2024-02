¿Anabel Hernández sufrió un atentado? Esta fue la alarmante foto que despertó los rumores

Anabel Hernández rápidamente se posicionó entre las tendencias de las últimas horas luego de que publicara que había sido víctima de un atentado; la fotografía posteada en X se viralizó en cuestión de minutos.

El presunto atentado que habría sufrido Anabel Hernández rápidamente encendió las alarmas y despertó las críticas en contra de las autoridades mexicanas por la violencia que el gremio periodístico sufre en el país; sin embargo, poco después se confirmó que todo se trató de una mentira.

“Hola buenas noches, acabo de ser víctima de un atentado, venían a matarme, tengo mucho miedo. Les estaré dando más detalles en cuanto me encuentre en un lugar seguro”, se lee en la publicación aún disponible en la cuenta @AnabelHdezGarci . El texto fue acompañado de una imagen nocturna tomada presuntamente desde adentro de un vehículo.

En un inicio, el tuit generó una auténtica avalancha de reacciones aunque poco después salieron a la luz algunos detalles que acabaron por desmentir el presunto atentado, comenzando por el hecho de que Anabel Hernández no tiene una cuenta oficial de X.

Hola buenas noches, acabo de ser víctima de un atentado, venían a matarme, tengo mucho miedo. Les estaré dando más detalles en cuanto me encuentre en un lugar seguro.#NarcoPresidenteAMLO9 pic.twitter.com/lNNepGNPCH — Anabel Hernández (@AnabelHdezGarci) February 28, 2024

¿POR QUÉ FUE UNA MENTIRA EL PRESUNTO ATENTADO CONTRA ANABEL HERNÁNDEZ?

Como te comentamos anteriormente, Anabel Hernández no tiene un perfil oficial de X, por lo que estaríamos ante un caso de suplantación de identidad, algo que fue confirmado al revisar esta cuenta, la cual fue abierta apenas en diciembre del 2023 con el nombre original de @mrm4ximiliano.

Por otro lado, la periodista Karina Velasco confirmó, tras un trabajo de investigación, que la fotografía publicada fue sacada de Google y no es original: lo rápido que se viralizó este tuit nos muestra lo peligrosa y fácil que puede ser la suplantación de identidad en estos días, así como el riesgo que representan las redes para la divulgación de fake news.

Por otro lado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador también se pronunció sobre este tema en su conferencia de prensa matutina, confirmando que no hubo ninguna clase de ataque en contra de Anabel Hernández:

“Desde luego que no le deseo mal a nadie y no tengo enemigos, siempre lo he dicho, y no quiero tenerlos, tengo mi conciencia tranquila, tengo adversarios (…) Ojalá y sea falso... ya se comprobó (que es falso)”, dijo el Mandatario.