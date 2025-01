Alfredo Adame se pronunció ante los problemas legales de Maribel Guardia y sus declaraciones causaron gran sorpresa

El pleito legal que actualmente tiene enfrentadas a Maribel Guardia e Imelda Garza se ha convertido en uno de los temas más comentados durante los últimos días, especialmente desde que diversas personalidades del medio se sumaron a la conversación para expresar sus puntos de vista. Es el caso de Alfredo Adame, quien habló por primera vez de este tema tan complejo, mostrando una postura que generó diversas opiniones entre el público. ¿Qué dijo? ¡Te contamos todos los detalles!

Alfredo Adame salió en defensa de Maribel Guardia: así la respaldó en el juicio contra Imelda Garza

Durante una reciente conversación con los medios y retomada por las cámaras de "¡Siéntese quién pueda!”, Alfredo Adame fue cuestionado acerca de si estaba enterado de la demanda que Maribel Guardia interpuso contra Imelda Garza tuñón, su exnuera. Al respecto, el actor y presentador mexicano declaró que con lo que ha podido enterarse y con el tiempo que lleva conocieron a la artista, tiene la claridad para respaldarla por completo, pues aseveró que está seguro de que cada uno de sus movimientos tienen un por qué.

“Mira, Maribel Guardia es la mujer más educada, más decente, con la moral más alta que he conocido en toda mi vida. Yo creo que Maribel no haría todo lo que hizo si no tuviera una poderosísima razón, porque es una mujer totalmente justa, que tiene una calidad humana increíble, y mucho menos tratándose de su nieto, de quitárselo a su nuera. Yo sí creo que por algo lo está haciendo”, explicó el actor, coincidiendo con el pensamiento de otras celebridades que también han salido en defensa de la actriz de “Lagunilla Mi Barrio”, que en días pasados aseguró que todo lo que está haciendo es pensado en el bienestar del pequeño José Julián, y no por una venganza contra la viuda de Julián Figueroa como se ha mencionado.

Alfredo Adame causó sorpresa por su manera de expresarse sobre Maribel Guardia Instagram

¿Por qué Alfredo Adame sorprendió al hablar de Maribel Guardia?

Estas declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales, provocando que surgieran distintas reacciones en torno a las palabras del polémico actor. Y es que para muchos, lo que en definitiva nadie vio venir, fue el hecho de que Alfredo Adame hablara tan bien de Maribel Guardia.

Esto ya que cabe recordar, en el pasado el polémico exparticipante de “La Casa de los Famosos” ha protagonizado diversos altercados con otros colegas, tanto hombres como mujeres, entre los que están personalidades como Laura Bozzo y Lupillo Rivera, al que recientemente se encargó de amenazar con “escupirle” y “darle cachetadas”.