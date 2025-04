Adela Micha estalló contra los haters que se burlaron de su cara arrugada: ‘Como me ven, estoy’

Las constantes críticas que Adela Micha recibe por su aspecto físico llegaron a su punto máximo hace unos días, cuando comenzó a viralizarse en plataformas como X y Facebook un primer plano de su rostro en donde se alcanzan a apreciar las arrugas con todo detalle, algo que inspiró memes que fueron de lo divertido a lo hiriente.

Debido a esto, y harta de todos los comentarios que se desatan en torno a su persona, Adela Micha no dudó ni un minuto en lanzar un amargo reclamo en el que también salió a relucir un poderoso mensaje de autoaceptación: ¡esto fue lo que dijo la famosa ante varios reporteros!

¿Cómo respondió Adela Micha a las burlas por su aspecto?

En un reciente encuentro con medios de comunicación, Adela Micha fue cuestionada por un reportero que le preguntó su opinión acerca de las burlas que recibió en las últimas horas por su aspecto “avejentado” y la periodista sorprendió al asegurar que a ella no le importan los comentarios.

“Pues como me ven estoy, pero no me importa (...) ¿Creen que decirme vieja es un insulto? Pues francamente todos vamos, si nos va bien y les va bien a todos y a todas, pues llegamos a esto”, declaró.

Por otro lado, Adela Micha advirtió que el body shaming (burlarse de la apariencia física de las otras personas) es una práctica que debe desaparecer ya que sólo genera vergüenza y habla muy mal de quien lo hace.

“Siempre he dicho que el body shaming es una cosa que debería de avergonzar a quien lo hace. Cada quien somos lo que somos, con nuestros defectos y virtudes (...) no hay chile que les acomode, pero la verdad es que no me importa”, concluyó.

Esta postura fue reafirmada por la misma Adela en su cuenta de Instagram con la publicación de un divertido video en el que detalló cuáles son las medidas que toma cuando salen chismes relacionados con ella:

“Que si la gente habla mal de mí, que si estoy vieja, que si no, que si traiciono a no sé quién, que si trato mal a no sé cuánto... ¿saben qué hago? Yo me pongo mis lentes para ver si me importa”, aseguró en la grabación.

¿Qué foto de Adela Micha se viralizó en redes?

En una reciente entrevista, Adela Micha dejó ver su rostro al natural, sin “arreglitos” ni filtros a sus 61 años de edad, y esto fue suficiente para que se desatara una ola de reacciones en las redes sociales.

Adela Micha a sus 61 años pic.twitter.com/jS0tycFHPJ — Cultura Pop (@RCulturaPop) April 24, 2025

Una imagen en especial de Adela en donde se aprecian con todo detalle los signos del envejecimiento en su cara circuló bastante en X y se convirtió en un auténtico “caldo de cultivo” para los haters de la comunicadora, quienes no contentos con criticarla le hicieron memes y hasta videos llenos de burla.

Sin embargo, como ves, a Adela Micha no le preocupa mostrarse tal cual es a pesar de los ataques ya que prefiere mantener los signos del envejecimiento a someterse a cirugías estéticas... ¡qué tal!