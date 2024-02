Actriz de telenovelas estuvo a punto de morir en Tanzania: ¿qué le pasó?

Tanzania es un país de África Oriental famoso por sus extensas zonas de fauna salvaje, uno de los destinos favoritos por los turistas para hacer expediciones y viajes espirituales que los conectan con su ser interior.

Tratando de superar un reto personal dedicado a su madre, quien nuevamente lucha contra el cáncer, la actriz Eva Cedeño emprendió esta aventura, pero un accidente por poco le quita la vida.

“En nuestro camp habíamos instalado nuestras tiendas/carpas, el horario para ir a dormir eran aproximadamente las 6:00 de la tarde para a las 11:00 de la noche empezar a subir. Yo ya estaba acostada, casi dormida, estaba muy cansada por el hike de ese día y de repente siento como me caigo del catre, mi maleta y mi mochila empiezan a dar vueltas como una licuadora. Cuando me logro detener de una piedra de abajo de mi tienda, llega Nano y sin pensarlo abre el cierre de la tienda y me saca rápido”, contó la protagonista de la telenovela Golpe de suerte sobre el suceso.

Eva reveló que estaba muy nerviosa y temerosa, pues su vida estuvo en riesgo. “Mi miedo era morirme en el Kili o ni siquiera lograrlo. Estuve a nada y estuviste ahí. Gracias infinitas. Eres un ser de amor y mucha luz, siempre gracias”, escribió la famosa en sus redes sociales.