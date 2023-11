A la conquista del amor: Carlos Meucci se presentará en el Metropolitan

Carlo Meucci es un joven cantautor que trata de abrirse paso en la música del lado del romanticismo y pese a que las corrientes musicales han dejado al amor en un vacío.

En entrevista exclusiva para TVyNovelas el cantante abrió su corazón, siendo de los valientes que quieren seguir teniendo letras importantes, con música linda y enalteciendo el romanticismo, eso es ya un acto de valentía estos días ¿no?

“Como músico, artista y cantautor y compositor también, es lo que me sale del corazón, se a veces lo que es, lo que siento es lo que me llega, he trabajado con grandísimos maestros como el maestro Avendaño y Descemer Bueno que son compositores maravillosos que te ven el alma a través de sus ojos. Yo quiero crear vínculos con la mayor cantidad de gente posible”, dijo.

¿Qué pasará hoy, 23 de noviembre?

“Tengo mi primer Teatro Metropólitan, estoy emocionado, más nervioso que en cualquiera de mis presentaciones pasadas, es un recinto muy grande, son 5 o 6 veces más la cantidad de gente que en los lugares que me he presentado. Preparé un show muy variado y lleno de muchos géneros, desde la ópera hasta baladas covers”.

¿Presentarás tu sencillo Luna?

“Sí quiero ver el resultado en el lugar de la presentación en vivo, ahí te das cuenta del gusto del público, para mí lo más importante será entregar el corazón, volver a enamorar a la gente y compartir poesía en el corazón”.