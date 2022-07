Chef Yolo reaparece en 'Venga la alegría' para despedir a Fernando del Solar

La Chef Yolo fue uno de los rostros imprescindibles en los inicios de Venga la alegría, y en su sección de cocina tuvo de asistente a Fernando del Solar. Su química era tal, que hasta tuvieron una revista de recetas de cocina donde siempre eran la portada.

Así que con la triste noticia de la muerte de Fernando, Venga la alegría contactó a Chef Yolo para que recordara a su amigo.

"Fer era una persona luchadora que hasta en cierta forma me acostumbre un poco a que cada vez que estaba en sus crisis la libraba super bien. Esta vez sí fue una sorpresa para mí, sí me cayó como balde de agua fría y todo el día estuve con el corazón apachurrado".

La chef recordó que el primer encuentro con Fernando ocurrió en el estreno de 'Venga la alegría' en 2006, "yo me acuerdo cuando lo conocí en una junta previa yo estaba impactado porque se me hacía guapísimo. Entonces cuando me dijeron que él iba a ser mi asistente, no bueno, yo dije 'Sí pensé que estudiar cocina iba a ser maravilloso porque me gustaba, pero que mi asistente fuera Fernando del Solar nunca lo imaginé'".

"Cuando lo vi, me temblaban las piernas, las manos, me dolía el estómago. Traía el nervio, me temblaba todo. Me ayudó muchísimo, eso tenía Fernando, él pateaba muy bien el balón, por eso lo hacíamos bien porque era generoso. Él me ayudó muchísimo a que eso saliera adelante y avanzara la cocina", relató.

"Lo voy a recordar siempre con mucho cariño, va a ser siempre mi mejor asistente de cocina. Dar gracias a la vida por haberme dado la oportunidad de haberlo conocido y haber sazonado la televisión. Me lo llevo en el corazón", dijo Yolo.

En Instagram, Chef Yolo le dedicó este texto a su amigo:

"Con profunda tristeza le digo adios al amigo, compañero y al más ESPETACULAR asistente de cocina!! Juntos formados el mejor dueto de cocina en el mundo mundial como tú decías, me atrevo a decir una pareja irrepetible.

Tú con tu gracia para todo menos para los chistes y yo con la experiencia en la cocina logramos con nuestro carisma conquistar los corazones de todas las amas de casa, niños y mayores.

Buen viaje mi Fer!! Y donde quiera que estes sigue diciendo Arriba los corazones !! QPDE".