Campeche Show: Más de 40 años haciendo fiestas en el mundo

Campeche Show es una de las agrupaciones con más tradición en México, su música, nos ha acompañado un sin fin de veces en bodas y momentos de fiestas, siendo sus acordes, el ritmo que ha retumbado en el corazón de cada paisano que está lejos de nuestro país.

La banda, continúa con su importante gira en Estados Unidos, recorriendo varios sitios de la unión americana hasta el 2 de noviembre, es Vidal Rosas, fundador de la agrupación quien platicó con TVyNovelas.

En México, Campeche Show es una locura, pero cuéntame, ¿Cómo es en Estados Unidos?

No te imaginas, en serio, es irreal, afortunadamente siempre hemos podido tener una relación con el público muy cercana, siempre con la gente nos tomamos fotos, cantamos sus temas favoritos, hacemos complacencias, los invitamos a bailar y tratamos de hacer las cosas igual que en México, igual que cuando vamos a Veracruz a Oaxaca y Tlaxcala, gracias a Dios, la gente nos quiere mucho, y así como nos va bien acá nos va muy bien en Estados Unidos, la gente que va a vernos y siempre quiere repetir.

Con llenos totales, me imagino...

Casi siempre, pero, habrá lugares que no tenga tanta gente, hay que ser real, sin embargo, con mucha o poca gente, siempre damos lo mejor de nosotros.

Para los paisanos en el extranjero, ustedes, con su música, también les acercan a sus familias de alguna manera ¿no?

¡Por supuesto! Por eso nos da mucho gusto ir a tocar allá, nuestra música forma parte también de las bodas y las fiestas de todos lados, afortunadamente nuestro catálogo es muy amplio, imagínate, desde que fundé el grupo apenas llevamos 54 años, imagínate.

En Campeche Show, ¿siempre ha sido todo bueno?, o no todo ha sido miel sobre hojuelas

La verdad no, pero imagínate que todo fuera dulce, pues se empalagaría ¿no? Pero, afortunadamente han sido más los buenos momentos que los malos, obviamente hay situaciones que hemos tenido que pasar, desde las carreteras, los bailes y esos eventos de septiembre donde sueltan muchos balazos y uno se tiene que estar cuidando. Afortunadamente hay campeche para rato.

¿Nunca los han invitado a cantar en alguna fiesta particular? De esas con personas de mucho poder o un poco peligrosas

Fíjate que hace como 25 años, fuimos a unos 15 años, llegamos, todo iba muy bien, fue en un patio muy grande y ahí, en medio de todo, había un coche último modelo con su mocho y todo junto con una motocicleta también nuevecita también con moño. Los invitados, un poco serios, no bailaban ni nada, también estaban ahí Los Humildes.

¿No pasó nada raro?

Pues un poco, terminamos de tocar, ya era tarde y pedimos que nos liquidaran el resto, nos dijeron que nos esperáramos un ratito más. Paso otro largo rato, insistimos, el señor se metió la mano en la bolsa de la chamarra, pero, en su cinturón traía tremendo pistolón, al final si nos pagó, pero bueno, uno siempre sabe quién es quién.

¿Salieron bien de ahí?

Sí, afortunadamente y gracias a Dios no tuvimos ningún problema, luego es mejor no saber quién te contrata.

¿La muerte de Raymundo que genera en ustedes? ¿lo honran en las presentaciones?

Es algo raro, obviamente lamentamos su muerte, pero Raymundo no estaba con nosotros, Campeche Show se separó en el 2022 y él se quedó con el otro grupo, con los malos.

¿En qué quedaron esos líos?

En aquel tiempo los engañó el mánager, Augusto Monsalve, él les dijo que tenía el nombre y se fueron todos con él, nos dejaron a los tres hermanos solos. Los que inventamos el grupo.

¿Quién es el dueño del nombre Campeche Show?

Yo lo registré desde 1980, el 31 de marzo me dieron la reserva exclusiva, ese señor nos daba un mínimo de dinero y comenzaron los problemas, él empezó a darles alcohol a los músicos para tratarlos bien y ellos no creyeron que fuera malo. Al final, nosotros tocamos y se escucha igual, y el difunto Ray junto con su banda tocaban muy feito.

¿Por qué tu nunca le creíste al mánager?

Porque no me gusta el alcohol, al menos en el trabajo, yo me daba cuenta de muchas cosas, ya no veíamos la manera de quitarlo, nos estaba fregando, ese fue el motivo de separación.

¿De manera legal también están protegidos?

Sí, nadie se mete conmigo, saben que el nombre nos pertenece y cada cinco años cuento con la renovación. Aunque ya tengo varios piratas por ahí, la gente sabe que nosotros somos los originales, al escucharnos es evidente quién es el bueno. Afortunadamente seguimos llevando música hasta Estados Unidos, Bolivia, Paraguay y Argentina.