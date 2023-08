Conoce a Santiago Corcuera, la adorable mascota de Isabel Burr

Después de su interpretación de Adela Huerta en la cinta Niñas mal, pronto veremos a la actriz Isabel Burr, de 34 años y dueña de un lindo shih tzu, en la película de comedia Welcome al norte.

Nombre:

Santiago Corcuera alias Santi.

Raza:

Shih tzu.

Edad:

Un añito.

Santiago Corcuera, alias Santi.

¿Cómo llegó a tu vida?

Por culpa de mi hermana, yo no quería.

Juguete favorito:

Cualquier calcetín suelto.

Le gusta:

Meterse a la tina y a la regadera, también comer de todo, menos verduras.

Curiosidad:

Si le grito “mamá”, ladra y ve la tele; además, cree que es un pitbull y no le teme a nada ni a nadie.

Travesura:

Le encanta morder los pies.

Algo que lo distinga:

Su cara de casi humano y lo cariñoso que es, nunca ha gruñido en su vida.

“Santi tiene carita de casi humano”.

¿Lo has cruzado?

No, sigue siendo bebé… pero le urge.

¿Dónde duerme?

En mis brazos.

¿Le das besitos?

Todo el día, es muy cariñoso.

A Isabel le encanta llenarlo de besos.

¿Cuánto gastas en su cuidado?

No tengo una cifra, pero usa mejor champú que yo (risas).

¿Qué haces con él cuando te vas de vacaciones?

Se lo dejo al ex de mi hermana o me lo llevo.

¿Algún mensaje para los lectores sobre el cuidado de los animales?

Una mascota es mucha responsabilidad y son nobleza pura. Cuídenlos, consiéntanlos, que son el amor más genuino que existe.