Claudia Lizaldi aclarar si su ex le fue infiel con Ingrid Coronado

Claudia Lizaldi está consiente que todo lo que suele decir causa polémica y controversia en redes sociales. Y esta vez no fue la excepción pues al hablar de su última pareja, el actual novio de Ingrid Coronado, encendió la opinión pública.

La conductora de MasterChef Celebrity fue novia del empresario y escritor mexicano llamado Germán Bricio, su relación terminó hace varios meses y ahora él vive un romance con Ingrid Coronado, quien lo ha hecho publico recientemente.

¿Si es verdad que tu última pareja estuvo con otra persona estando contigo... una ex Garibaldi (Ingrid Coronado), eso es verdad?, le preguntó Pedro Prieto a Claudia en Venga la Alegría, fin de semana.

A lo que ella contestó: “Yo no quiero contestar porque lo que yo conteste me voy a ver mal y no me quiero poner en situaciones super incómodas. Lo único que voy a decir es que sí, yo creo que ojo de loca no se equivoca”.

Sin embargo, luego, dejó entrever que el su ex “ya no era su plato”, al lanzar este comentario entre risas:

“Pero ojo, agua que no has de beber, déjala correr; si algo no lo vas a consumir... yo no como carne, soy vegetariana, si ese no es mi plato, que se lo coma alguien más; ya no era mi plato”.

Finalmente les deseo bien e hizo referencia al nombra el libro de Ingrid: “Creo que hay MUJERONES que van con tus pasos muy bien”.