Benny, Alix y Edith, los ex Timbiriche que reaccionaron tras revelación de Sasha

Quizá por sus agendas, porque no revisan las noticias o por motivos personales, no todos los ex integrantes que crecieron con Sasha Sökol en Timbiriche se han manifestado luego de que la cantante confirmó que vivió un abuso de Luis de Llano cuando era menor de edad.

Con mensajes discretos, pero públicos, algunos de ellos se manifestaron luego de que la noticia acaparó todos los titulares. Benny fue uno de ellos. El caso del cantante es peculiar, porque Luis de Llano es tu tío, pues el productor es hermano de su madre, Julissa. Aún así, respaldó a Sasha.

Te abrazo amiga querida @SashaSokol siempre 🙌🏼 https://t.co/dNI0Njvw5K — Benny Ibarra De Llano (@bennyibarra) March 9, 2022

Alix decidió borrar una reciente fotografía con Luis de Llano y, en su lugar, publicar una fotografía donde predomina el morado, una sutil forma de apoyar al Día de la mujer con el color que millones de mujeres eligieron para conmemorar la fecha.

Así era la foto de Alix con Luis de Llano:

Otra que se manifestó, pero a favor de las mujeres, fue Edith Márquez. Si bien sus textos no van dirigidos específicamente a Sasha, sí es a favor del empoderamiento femenino. Sin embargo, lo publicó horas después de que el caso de su colega desatara el escándalo.