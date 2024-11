Una querida conductora se retira de la televisión tras anunciar que tiene un tumor: ‘Es algo maligno’

Desde hace unos días, los televidentes se mostraron extrañados con la ausencia de una de sus presentadoras favoritas y, por supuesto, las especulaciones no tardaron en llegar a las redes sociales; debido a esto, la famosa reapareció para hablar públicamente del tumor que le fue detectado.

¿Qué famosa debió parar su carrera en la televisión luego de que le fuera detectado un tumor en la garganta? Esto es todo lo que se sabe del estremecedor caso que sacudió al mundo del entretenimiento en general.

¿QUÉ CONDUCTORA DE TELEVISIÓN FUE DIAGNOSTICADA CON UN TUMOR EN LA GARGANTA?

Hablamos de Belén Rodríguez, una famosa conductora de televisión española reconocida sobre todo por ser panelista del reality show “Gran Hermano” y que, en una entrevista con un importante medio europeo, se sinceró acerca del tumor en la garganta que la hizo alejarse de los reflectores.

“Me dio una crisis de tos y estornudos que me duró varias semanas”

A decir de Belén Rodríguez, todo comenzó en el verano de este 2024 con una serie de síntomas que en un inicio confundió con un resfriado común; sin embargo, las dolencias de garganta y la tos empeoraron a tal grado que acudió a checarse con un especialista.

“Me dio una crisis de tos y estornudos que me duró varias semanas, ahí empecé a ser consciente de que tenía algo malo”, aceptó Rodríguez, quien aceptó que le fue detectado un tumor maligno en la garganta; sin embargo, aún no sabe cuál será el tratamiento a seguir ya que no le han practicado la biopsia de rigor.

Lo que realmente dejó con la boca abierta a los internautas fue el hecho de que Belén Rodríguez reconociera que, en caso de que las cosas se compliquen para ella, no buscará luchar para recuperar la salud: “Tengo un bulto que espero que me lo quiten (...) Yo no quiero ir de médico en médico y de quimio en quimio”, señaló.

¿QUIÉN ES BELÉN RODRÍGUEZ?

Belén Rodríguez, de 58 años, es una popular periodista y conductora de televisión española que ha trabajado al lado de personalidades como Belén Esteban, Kiko Hernández o Mila Ximénez.

Rodríguez, quien es hija de los periodistas Chari Gómez Miranda y Pedro Rodríguez, estuvo involucrada en el mundo de la comunicación desde muy pequeña. A lo largo de su prolífica carrera que comenzó en 1998, la presentadora ha trabajado en cadenas como Mediaset y Antena 3.