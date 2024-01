Una conductora de TV se desmayó en plena transmisión en vivo: ¿qué ocurrió?

Durante la emisión del programa noticiero Telediario Monterrey, la conductora, Pamela Villanueva, preocupó a los televidentes y a sus compañeros de producción. Pues la presentadora vivió un momento inesperado que alertó a quiénes estaban presentes tanto en el foro como a través de la televisión.

¿Qué le pasó a la conductora de TV?

Resulta que Pamela en plena transmisión en vivo mientras presentaba un reportaje, se desmayó. La joven comenzó a hablar bajito y se empezó a trabar, tras esto poco a poco fue desvaneciéndose hasta caer. Este incidente preocupó tanto a sus compañeros y colegas como a quienes presenciaban el noticiero en casa.

Tras los hechos, rápidamente equipo especial médico atendieron a la conductora, brindándole atención inmediata. Luego informaron que se encontraba bien para dar tranquilidad a los que estaban preguntándose sobre su estado de salud. Los paramédicos que la atendieron confirmaron que se encuentra estable.

En las redes sociales los seguidores del programa de noticias comenzaron a mostrar su preocupación y mandaban mensajes de apoyo hacia la conductora Pamela Villanueva.

Pamela Villanueva, conductora de Telediario en Monterrey, se desmayó durante la transmisión en vivo.



Fue atendida por personal médico y se encuentra estable de salud. pic.twitter.com/6t2uHqFeV0 — @telediariomty (@telediariomty) December 28, 2023

¿Una broma por el Día de los Inocentes?

Usuarios de las redes comenzaron a preguntarse si en verdad se había desvanecido o todo era parte de una broma, pues el incidente sucedió en pleno 28 de diciembre, Día de los Inocentes, durante ese día muchos suelen hacer bromas o a publicar contenido no verídico como parte de la tradición.

Asimismo, la conductora más tarde apareció a aclarar los hechos y aseguró que no se trataba de una broma, sino que realmente sí vivió el incidente: “No fue una broma, me desvanecí. Por fortuna no pasó a mayores, no hubo un desmayo como tal, me brindaron de inmediato la atención el doctor y paramédicos de Multimedios (televisora de Telediario)”, dijo Pamela vía telefónica en otro medio de comunicación.