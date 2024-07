Quién era la enfermera que fue atacada a balazos afuera del IMSS en Veracruz

El caso de Noriko Dallana está indignando a México. Y es que la joven enfermera de apenas 21 años fue asesinada el viernes 19 de julio afuera del hospital del IMSS en donde estaba realizando su pasantía, ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz.

Así fue el brutal asesinato de Noriko Dallana, la enfermera del IMSS

La muerte de Noriko Dallana ocurrió alrededor de las 7:00 a.m. del viernes, cuando la enfermera estaba a punto de ingresar a su horario. Sin embargo, se le vio discutiendo con un hombre, quien presuntamente es Sebastián ‘N’, su ex pareja y compañero de trabajo, quien habría disparado en un par de ocasiones.

Tras el incidente, los empleados del hospital auxiliaron a Noriko, pero no pudieron detener al presunto asesino, pues se dio a la fuga. La policía está buscando a Sebastián ‘N’, mientras que la Universidad de Sotavento, donde estudiaba, así como el hospital del IMSS, piden justicia para la joven.

En un comunicado, expresaron: “Expresamos nuestro rechazo absoluto a cualquier forma de violencia y hacemos un llamado a las autoridades competentes para que se investigue este suceso con la mayor diligencia posible y se haga justicia”.

En las calles de Veracruz, feministas y familiares de Noriko exigen a las autoridades que se juzgue al implicado por el delito de feminicidio.

¿Quién era Noriko Dallana?

Noriko Dallana Quezada Ruiz era una joven estudiante de 21 años que realizaba sus prácticas profesionales por parte de la Facultad de Enfermería de la UNAM en el Hospital General de Zona No. 36 en Coatzacoalcos, Veracruz.

La madre de Noriko, Lizeth Ruiz, dijo que la Enfermería era un sueño hecho realidad para su hija, y por culpa de un hombre se “truncó su sueño”.

En una declaración para el medio local E-Consulta Veracruz, expresó: “Lo que le hicieron no es justo para ninguna mujer, ni para una madre. Que este mensaje llegue al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que llegue a la gobernadora electa, Rocío Nahle, para que me apoyen y no le den carpetazo como siempre”.

Además de Sebastián ‘N’, hay otro sospechoso del asesinato: se trata de Gregorio ‘N’, también ex pareja de la víctima.

Un caso similar ocurrió en Argentina, cuando una joven que estudiaba Arquitectura fue asesinada por uno de sus amigos. Mira el caso de la influencer Catalina Gutiérrez.