Un video muestra el momento en el que una mujer roba un afiche de Omar García Harfuch y lo besa: ‘Mi amor’

Omar García Harfuch anunció que buscaría la candidatura para aspirar a ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México en las próximas elecciones del 2024, y aunque todavía falta tiempo para eso, las fans no han tardado en aparecer.

García Harfuch se destacó por su trabajo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dependencia de la que fue titular desde el 2019; previo a ello, había tenido un destacado desempeño en la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

Ahora que García Harfuch ha revelado sus intenciones políticas, muchos dudaron que su imagen causara tanto furor, por lo que un divertido video que se viralizó en TikTok acabó por sepultar las sospechas: seguramente el exsecretario de Seguridad tiene muchas “admiradoras” que sin dudarlo le otorgarían su voto, como fue el caso de una mujer que no dudó en robarse un cartel con su rostro.

UNA SEÑORA NO RESISTE Y SE ROBA UN CARTEL DE SU “CRUSH": OMAR GARCÍA HARFUCH

En el video de unos pocos segundos de duración que le ha dado la vuelta a redes sociales, se ve a una mujer despegando de la pared un enorme cartel con el rostro de Omar García Harfuch.

La señora incluso besa, amorosa, la fotografía mientras la pega a su pecho. Luego de unos instantes, se da cuenta de que está siendo grabada y le dirige una sonrisa pícara a la cámara.

La grabación original, compartida por la usuaria de TikTok @almitacvs, de inmediato causó furor, risas y asombro entre los internautas... aunque varias chicas confesaron que, de tener la oportunidad, también lo harían, confirmando que García Harfuch tiene una nutrida comunidad de fans.

Los comentarios de las usuarias no podrían ser más divertidos y reveladores: “Harfuch tiene mi voto y también mi matriz”, “Yo quiero un póster de Harfuch me lo pueden mandar porfa”, “Lo guapo nadie se lo quita, pero yo no votaré por él, cada quien!” y “Claramente sería yo” son algunas de las reacciones que se pueden leer.