Leticia Calderón no quería un final feliz con Fernando Colunga en ‘Esmeralda’, ¿por qué?

¿Recuerdas “Esmeralda”? Esta telenovela gozó de una gran popularidad desde 1997, año en que salió al aire por primera vez en el entonces Canal de las Estrellas.

La historia, que contó con un elenco estelar con Leticia Calderón y Fernando Colunga en los protagónicos, así como las participaciones de Laura Zapata, Ana Patricia Rojo, Salvador Pineda e Ignacio López Tarso, en la actualidad es recordada por cariño y sus retransmisiones siguen teniendo un rating muy alto.

Debido a “Esmeralda”, la carrera de la actriz Leticia Calderón tuvo un gran impulso gracias a la interpretación de una muchacha pobre y ciega, que se enamora de un joven rico con quien se casa felizmente luego de enfrentar varias dificultades... Sin embargo, en una entrevista Leticia aseguró que no siempre estuvo de acuerdo con ese final.

¿POR QUÉ LETICIA CALDERÓN QUISO CAMBIAR EL FINAL DE “ESMERALDA”?

¿Recuerdas la trama de “ Esmeralda ”? Luego de varias dificultades, que incluyeron la reparación de la vista de la protagonista y la ceguera momentánea de “José Armando”, finalmente los Peñarreal reconocen a “Esmeralda” como su hija, y ella se casa con “José Armando” a pesar de compartir el mismo apellido y ser el interés romántico de un apuesto médico de la ciudad, el “doctor Lazcano”.

Los rumores de que Leticia Calderón había querido cambiar el final de la telenovela corrieron desde la primera emisión de la serie, en 1997. Sin embargo, la propia actriz lo confirmó todo durante una charla con Verónica Castro en el especial “50 años de telenovelas” de Televisa... eso sí, aclaró que el problema fue con su personaje y no con su coprotagonista, Fernando Colunga .

Para Leticia Calderón, era importante mostrar el “amor verdadero” en la historia, y sentía que los guionistas no habían captado eso en el final, ya que consideraba que “José Armando” no se merecía estar con “Esmeralda” debido a que la había sometido a muchos desprecios y, en la vida real, ella no lo perdonaría tan fácil.

Finalmente, Leticia descartó cualquier conflicto con Fernando Colunga durante las grabaciones de la telenovela, pues a pesar de que no desarrollaron una gran amistad, tampoco tuvieron los conflictos que se llegaron a rumorar.