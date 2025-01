Usuarios de redes sociales ahora ofrecen disculpas a Eugenio Derbez: Le dan la razón sobre “Emilia Pérez”

Aunque hace unas semanas explotó la bomba contra Eugenio Derbez por criticar el trabajo de Selena Gomez en la película “Emilia Pérez”, ahora los internautas y usuarios de redes sociales llaman a ofrecerle disculpas masivas al actor.

Y es que el filme de Jacques Audiard ha recopilado severas críticas en México, pese a ser laureado en el extranjero, pues lo califican de racista, transfóbico, reproducir estereotipos dañinos y hasta de ser superficial sobre las temáticas que toca y que son una realidad negativa en el país, como la crisis de la desaparición de personas.

Ya circulan memes y comentarios arrepintiéndose de no haberle dado la razón a Eugenio Derbez, quien solo habló de Selena Gomez, aunque parece que los problemas de la película “Emilia Pérez” son aún mayores.

La fila para pedirle perdón a Eugenio Derbez por lo de Emilia Pérez... pic.twitter.com/qoqMzmkMQz — La Abuela García®™ (@rthur013) January 9, 2025

"¿Ya estamos de acuerdo que México le debe una disculpa pública a Eugenio Derbez? Qué asco de película, la neta, ¿cómo se atreven a defender a Selena Gómez? Derbez siempre tira hechos, pero no están listos para esta conversación”, son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en redes.

¿Qué dijo Derbez sobre Selena?

Todo ocurrió con Gaby Meza, conductora del podcast Hablando de Cine, donde Eugenio se refirió sobre la actuación de Selena Gomez:

“Hay una cosa que me llama mucho la atención, la actuación de Selena Gómez. Es indefendible la actuación de Selena Gómez. Indefendible”.

Acá se originó la polémica entre Eugenio Derbez y Selena Gomez, también participó Gaby Meza. Tanto para Derbez como para Meza la actuación de Selena en Emilia Pérez es indefendible.

PD: Yo discierno con Gaby, Selena seguramente sabía lo que estaba cantando.#EmiliaPerez pic.twitter.com/Uwnt0mS2NL — Boris Esteban Bernal (@borisestebanbe) December 7, 2024

Selena Gomez reaccionó en redes sociales y respondió: “Entiendo lo que quieres decir. Lo lamento, hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. No le quita valor al trabajo y el corazón que puse en esta película”.

Han pasado los días, y la conclusión para Derbez fue esta:

“No hay ningún aprendizaje. Es como si vas a ver una película y ves algo que te gusta o no te gusta. Lo que sí reconozco es que no debí haber dicho eso, uno no debe de hablar de ningún compañero”, dijo en declaraciones retomadas por el programa Siéntese quien pueda.

“Son tiempos difíciles para la comunicación, es muy duro que no puedas abrir la boca ni opinar de nada porque te crucifican, todo lo que dices puede ser usado en tu contra”, reconoció el actor, quien dice estar bien actualmente, en plena catástrofe por incendios en California.

“Emilia Pérez” llega a cines en México el 23 de enero.