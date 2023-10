Nuria Vega y Alejandra Ambrosi nos hablan de la nueva Hora Marcada

Después de más de tres décadas, regresa a la televisión Mexicana ‘La Hora Marcada’, la serie con la que se dieran a conocer Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón.

Uno de los nuevos y renovados episodio es “Hermanas”, en el que Victoria (Nuria Vega) regresa a la casa de su hermana (Alejandra Ambrosi) para hacer las paces, pero descubre que ya no es la misma de antes. El secreto de esta transformación está en las manos de Dani (Isabella Clemesha), su sobrina.

En esta entrevista, el director del capítulo, Roque Falabella, Nuria Vega y Alejandra Ambrosi, nos cuentan un poco más:

¿Qué les atrajo de ‘La Hora Marcada’?

Roque Falabella: El género me gusta desde muy niño, y cuando te proponen formar parte de algo tan icónico, no lo debes pensar mucho, simplemente quería estar en el barco, además nos dieron mucha libertad creativa para desarrollar las historias, eso es muy atractivo para todo el equipo.

Alejandra Ambrosi: Me dieron la oportunidad de formar parte y me emocionó mucho ser parte de esta serie antológica, que fue muy exitosa en los 80 y semillero de grandes talentos, además, la oportunidad de explorar como actriz el terror sicológico hacia las sombras que tenemos en nuestra psique me pareció un gran reto, por otro lado, hablar de la relación entre hermanas siempre me ha parecido muy interesante, yo tengo dos hermanos y me llevo bien con ellos, pero todas las relaciones son complejas, este capítulo es una invitación a explorar la complejidad humana en esas relaciones.

Nuria Vega: Desde el casting se notaba la calidad del proyecto, a mí me enganchó de inmediato el personaje y me emocionó mucho saber que si el casting estaba escrito de una forma tan elaborada y profunda, el capítulo debía estar mejor. No me tocó la primera antología de ‘La Hora Marcada’, no la conocía muy bien, pero cuando me puse a investigar de dónde venía este proyecto, para mí fue muy gratificante ver que iba a formar parte de esta nueva historia, tuvimos mucha flexibilidad para expresarnos como actores, pero esa libertad creativa viene desde la antología anterior.

¿Qué retos hubo para que se notara el espíritu original de la serie?

RF: La naturaleza de este trabajo es jugar con lo que tienes en ese momento, hay que ser muy cuidadoso para que no se desvirtúe esa parte del terror visual. La belleza de estas antologías es que es lo más cercano a contar historias de terror en una fogata, para que sea parte de ‘La Hora Marcada’ tiene que haber una sensación de muerte inminente, por eso hay elementos que unifican a todos los capítulos, como la dama de negro, que representa a la muerte y está a la vuelta de la esquina, teniendo eso en mente puedes escribir un episodio que sea relevante en esta serie.

La serie juega mucho con el miedo a la muerte, ¿es ese su máximo temor?

NV: A mí me dan mucho miedo las ranas (risas), nada que ver con mi personaje, la muerte no me da miedo como tal, le tengo pánico a una vida vacía, tener una vida en donde no logré nada, no marqué a nadie y no dejé nada. Me da más miedo morirme sabiendo que no aporté nada al mundo.

AA: Creo que casi todos los miedos están relacionados de alguna forma con la muerte, yo soy mamá, así que mi miedo más grande tiene que ver con no estar, no poderle dar lo suficiente a mi hija, que algo le pueda pasar a ella o a la gente que más quiero.

RF: Para mí esta historia aborda un miedo muy personal, que es el llegar tarde a enmendar algo, tú en tu cabeza tienes tiempo ilimitado y todos van a vivir por siempre, pero en un segundo la vida de quien sea puede cambiar, el sufrimiento que conlleva no valorar las relaciones humanas y dejar que se deterioren es algo que me da miedo, ¿qué hace uno con estos miedos? Hacer historias donde se contactan a los muertos, creo que por eso la muerte es tan obsesiva y atractiva, sobre todo para los mexicanos, es una manera de lidiar con la impermanencia y lo incontrolable que es existir.

AA: Por eso es tan relevante ‘La Hora Marcada’, porque la muerte es lo que más nos acerca a la vida, no hay nada que te haga resignificar tanto la vida como la misma muerte, explorar este género es un llamado a la gente para que resignifiqué su vida con todos estos miedos a la muerte.

Puedes ver los nuevos capítulos de ‘La Hora Marcada’ a partir de este 27 de octubre por ViX.