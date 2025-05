CONFIRMADO: ya se sabe fecha del estreno una esperada película, pero hay muchas incógnitas

Hay películas y series que no necesitan una secuela . No obstante, a veces los fanáticos quieren más y las empresas hacen lo posible para ponerse en marcha para generar otro éxito de taquilla. Y en los últimos días, se conoció la fecha de una de las películas más esperadas desde hace casi 20 años. ¿De cuál se trata?

La revista Variety confirmó que Disney puso la fecha de estreno para El Diablo Viste a la Moda 2, la icónica película protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway, y Emily Blunt. De acuerdo con el megaestudio, se ha fijado oficialmente su estreno en cines para el 1 de mayo de 2026.

Desde mediados de 2024 se habla de la famosa secuela del famoso filme basado en el libro de 2003 y que parece referir a la revista Vogue, comandada por Anna Wintour. Es más, se había informado del regreso de Streep y Blunt, no se ha confirmado oficialmente a ningún miembro del reparto.

El Diablo Viste a la Moda 2: todas las dudas que están abiertas

Stanley Tucci, quien estuvo en la película original interpretando a Nigel , declaró a la mencionada publicación: “Sé que están trabajando en ello. Si se concreta, me alegraría mucho, pero no puedo darte ninguna información. Si no, iré a la cárcel de actores o algo así. [La película original] fue una de las mejores experiencias de mi vida”.

Sobre la trama también se sabe poco, aunque el rumor que más fuerte habla sobre que el siguiente capítulo sigue a Priestly (Streep) mientras navega por su carrera en medio del declive de las publicaciones de revistas tradicionales. En medio de este desafió se enfrenta al personaje de Blunt, ahora convertida en una ejecutiva poderosa de un grupo de lujo con dólares de publicidad que Priestly necesita desesperadamente.

¿Que opina Anne Hathaway?

“El diablo viste a la moda” ya tiene fecha de estreno Instagram/PrimeVideo

En 2022, Anne Hathaway expresó en una entrevista televisiva sus dudas sobre una secuela de El Diablo Viste a la Moda.

“No sé si puede haber una secuela. Creo que esa película se filmó en una época diferente. Ahora todo se ha vuelto muy digital y esa película se centra en el concepto de producir algo físico y es muy diferente”, había dicho en el programa The View de la cadena ABC.

Asimismo, la intérprete ganadora del Oscar remarcó que le parece “tentador” pensar en lo que estarían haciendo los personajes ahora. “Es tentador pensar que Andy y Emily necesitan llevarle un café a Miranda y ella está en algún lugar de Europa. Y luego, en el camino, recogen a Stanley Tucci en Italia, que está en un restaurante. Es tentador, pero no creo que vaya a suceder”, remarcó.

NO TE PIERDAS: