Jay de la Cueva anuncia su salida de Moderatto y deja en claro sus razones

Jay de la Cueva revela los motivos por los que deja Moderatto.

Jay de la Cueva anuncia que se va de Moderatto, luego de más de 20 años de haber iniciado esta aventura musical en nuestro país.

Jay de la Cueva dejó en claro que no hay cosas negativas para separarse de Moderatto.

“Hola a todos los que me hacen el favor de verme y escucharme por aquí. Tengo una noticia importante para mí que compartirles. Voy a despedirme de mi alter ego, voy a despedirme de esa voz dejando Moderatto, no ha sido una decisión sencilla puesto que no hay nada negativo, todo marcha increíble”.

“Hoy mi corazón resuena con la nueva música que estoy haciendo y es muy importante para mí comprometerme con eso, con mi primer álbum solista y con la nueva banda que tengo. Me seduce muchísimo la evolución y estoy en una búsqueda y experimentando”, indicó el cantante a través de un video publicado en sus redes.

Varios fans de la banda de rock pop siguen preguntándose si continuará o no el grupo sin Brian Amadeus (Jay de la Cueva).

Moderatto se formó en 1999 con la idea de rendirle tributo a bandas de glam metal de los 80’s y 90’s. El grupo está compuesto por Jay de la Cueva, Javier Ramírez Gómez ‘El Chá!’, Iñaki Vázquez, Marcello Lara y Elohim Corona. En un principio estaba Randy Ebright (baterista de Molotov).