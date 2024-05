La historia detrás de “La granja del Borrego”, el fenómeno con 40 millones de seguidores

En 2020, cuando el planeta estaba en crisis y no había señales de regresar a la “normalidad”, Carlos Díaz tenía 13 años y ni soñando le pasaba por la cabeza que cuatro años después iba a conquistar las redes sociales, consiguiendo 40 millones de seguidores entre TikTok, Instagram y Facebook, espacios que le han permitido llegar a una audiencia infantil y juvenil con su proyecto La granja del Borrego.

Sin duda, el confinamiento la cambió la vida y lo convirtió en todo un fenómeno que se corona como uno de los jóvenes más influentes de los medios digitales.

En entrevista con TVyNovelas, el chico cuenta que todo comenzó cuando, encerrado en el departamento que compartía con sus padres en La Vega, un municipio ubicado a 54 kilómetros de Bogotá, buscó la manera de no “aburrirse” y junto a su papá se fue a explorar una granja familiar que no frecuentaban con regularidad y que parecía ser el lugar perfecto para andar sin el cubrebocas, ni con el temido distanciamiento social que por poco los enloquece.

“Yo viví toda mi vida en el pueblo y ahí comenzó mi cercanía con los animales porque tú sabes que en los pueblos hay caballos, cerdos, gallinas. Nos mudamos a la granja, compré semillas, empecé a hacer siembras de zanahorias, plátanos y

maíces, recuerdo que teníamos como 10 gallinas y de pronto a mi hermano se le ocurrió grabarme, me dio la idea y arrancó todo el contenido digital enfocado en el mundo rural, pero con la idea de educar e inspirar”, afirma el colombiano que es

apodado “Borrego” por su abundante y ondulado cabello.

Para Carlos, lo que ha conseguido en redes sociales sólo ha sido el fruto de un largo trabajo que lo llevó a replantearse su manera de vivir, pues ha involucrado a su familia en lo que

ahora es un trabajo que ayuda al desarrollo sostenible. “Yo digo que llevo dos años dedicándome a esto como un trabajo en forma, pienso que sí me tardé para agarrar el ritmo, saber qué es lo que le gustaba a la gente, entonces fue un proceso, no es que se disparó desde el primer día”.

“AHORA TENGO UNA RESPONSABILIDAD SOBRE MIS HOMBROS”

Tener un contacto directo con el público a través de una cámara le era completamente ajeno al adolescente, pues sólo se dedicaba a sus estudios en la secundaria.

“Digamos que antes tenía una vida normal, estudiaba, llegaba de la escuela, iba a montar bicicleta, me metía a la piscina con mis amigos, jugaba futbol, todo era muy tranquilo. Pero ahora sí creo que me cambió la vida, tengo

una responsabilidad sobre mis hombros, el hecho de estar aquí solo, no hay ninguna persona de mi familia acompañándome en México, entonces vengo con mi equipo, con mi mánager, nunca pensé que cuatro años después de haber comenzado todo esto iba a estar en otro país hablando del proyecto que tanto me motiva”.

El respaldo de sus seres queridos ha sido fundamental para que “El Borrego” mantenga la humildad en medio de la fama y la popularidad que vive a sus 17 años.

“Siento que mi familia está muy pendiente de lo que hago, de cómo manejo la popularidad y el reconocimiento, mis papás, mis hermanos son una pieza clave para no perder el piso, entonces me han mantenido como muy aterrizado, porque en este mundo hay muchas cosas como que, de repente, se te pueden subir a la cabeza muy rápido, pero yo lo he sabido controlar. Si causa estrés, pero yo estoy mucho tiempo en la granja y siento que eso me ha mantenido con los pies en la tierra”.

“LA MAYORÍA DE MIS SEGUIDORES SON MEXICANOS”

En México, el jovencito se siente en casa, tal vez por ese calorcito humano que predomina en los países latinoamericanos.

“Vengo muy seguido acá, ya sea para eventos, para entrevistas, porque además, ya pronto sale mi libro en este país que tanto quiero. Se llama La granja del Borrego y cuento mi historia antes y después de las redes sociales, de cómo es vivir en la granja, relato mi vida de granjero, y aparte, comparto unos tutoriales para hacer cosas de en la granja. Me emociona esta ciudad porque en este momento, las personas que más me siguen son de México, incluso, tengo más seguidores aquí que en Colombia, donde si hay un buen porcentaje, pero no se compara con los números de acá. Es algo que me parece curioso, pero me gusta mucho”.

Para los niños y los jóvenes, Carlos es toda una celebridad. “La relación con la gente es muy bonita, prácticamente, lo que yo hago es para los jóvenes, para que se interesen en temas de la granja, del campo, y cuando me los encuentro me dicen que les gusta, que es muy chévere, incluso muchos niños me dicen que quieren estudiar veterinaria porque ven los videos y les gusta. Es muy bonito eso porque sí está llegando mi mensaje”.

De México, le gusta la comida, pero sin chile, pues tiene poca resistencia al picante. “El pozole es mi favorito, aunque sí soy un poco malo para preparaciones enchiladas, o sea, prefiero comer primer dulce, porque sino me enfermo”. En lo que se refiere a su vida detrás de los videos que sube a las plataformas, el tiktoker admite es un poco más tranquila de lo que muestra en cámaras. “Cuando no estoy en reuniones me la paso con mi familia, tengo tres hermanos, voy a comer con ellos, con mis papás, básicamente es lo que se ve en cámara, pero más personal”.