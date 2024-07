Yulianna Peniche revela que una de sus “perrhijas” es un regalo de un famoso amigo

La querida actriz de telenovelas Yulianna Peniche se declara una amante de los animales y nos confiesa en exclusiva el amor que le tiene a sus dos pequeñas perritas, quienes son sus “consentidas”.

“Kira y Kay son mis perrhijas, Kira y su hermana Gambra (QEPD) se las regalé a mi mamá, pero me enamoré de ellas y ellas de mí, tuvimos una conexión muy especial, creo que ellas me eligieron a mí y me quedé con las dos niñas”, cuenta en exclusiva para TVyNovelas, en marco del Día del Perro.

La intérprete de Alicia Montalban en la telenovela “María la del Barrio”, cuenta que un gran allegado le alegró la vida con la bendición de darle un perrito.

“A Kay me la regaló mi amigo Charlie Álvarez, cantante de la Sonora Dinamita, al enterarse que había muerto mi niña Gambra cuando tenía un año diez meses, tras haber sido mamá de seis cachorritos”, dice.

Yulianna y sus dos “perrhijas”. Instagram

Confiesa que vivió momentos de tristeza y angustia con la pérdida de su perra Gambra.

“Kira y yo estuvimos demasiado deprimidas por la muerte de Gambra, porque Kira siempre estaba con su hermanita, comía, jugaba, dormía y siempre la pasaba con ella. A pesar de tener a los seis cachorritos de Gambra, de dos meses de edad, y 14 perros más de otras razas, Kira no quería ni comer y adelgazó mucho, hasta que Charlie me regaló a este pedacito de cielo que es mi Kay; hasta que ella llegó, mi Kira volvió a querer vivir”.

Finalmente, declara el cariño que siente por sus queridas mascotas. “Sin duda, nos vino a dar muchísimo amor, cariño y luz, ¡son mis consentidas de la vida!”