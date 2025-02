“Yo ya quiero que esto pare": MrDoctor llama a una reconciliación con Maryfer Centeno

La mañana de este 13 de febrero se volvió a aplazar la audiencia en el caso de Maryfer Centeno contra Octavio Arroyo, donde las autoridades determinarían si se le vincula a proceso al youtuber conocido como Mr. Doctor.

La nueva fecha de audiencia quedó para el 11 de marzo a las 11 de la mañana.

La abogada de Mayrfer, Adriana Leonel de Cervantes Ascencio, dijo a la prensa que la audiencia de vinculación a proceso contra Octavio Arroyo no se realizó porque sus abogados no respondieron a un correo electrónico.

“La defensa de Octavio no acusaron de recibido del correo electrónico mediante el cual se le notificó de la audiencia del día de hoy, a fin de que no se le violente su derecho a una debida defensa, se considera que no hay condiciones para que se pueda llevar al día de hoy”.

Sin embargo, MrDoctor rechazó esa versión, pues dijo: “Eso es mentira, claro que sí hay un acuse. Sí se recibieron”. Y es que el youtuber no llegó a la hora, pero llegó más tarde: “Yo decidí no llegar en el momento porque vi que había grupos de choque. Esto es ilegal, no debió haber sido”.

En declaraciones con TVyNovelas, MrDoctor declaró que está dispuesto a llegar a una conciliación con Maryfer Centeno, aunque dejó claro: “Yo creo que lo que yo hice no es violencia. Yo no creo que esto sea violencia”.

“Yo, estoy dispuesto a que todo esto pare. Yo estoy en la mejor disposición de mediar. Yo ya quiero que esto pare. Y que se vaya por la línea que es”, dijo MrDoctor.

“Una mediación se lleva a través de una Fiscalía donde no entran abogados y solamente están las dos partes. El acusado y quien acusa, sin que les anden lavando la cabecita, porque creo que ese es el problema, que les lavan la cabecita y luego no toman las mejores decisiones”, explicó.

“Pero yo estoy dispuesto a mediar”, finalizó MrDoctor.

¿Por qué Maryfer denuncia a MrDoctor?

El enfrentamiento entre Centeno y Mr. Doctor comenzó tras una serie de críticas del influencer hacia las afirmaciones de la grafóloga, particularmente sobre su declaración de que escribir con tinta azul podría ayudar a bajar de peso. Al respecto, la abogada de Maryfer aclaró exactamente por qué la grafóloga decidió tomar acción legal en contra de Mr. Doctor.

A inicios de 2025, la abogada Adriana Leonel de Cervantes Ascencio nos comentó:

“El señor Octavio Arroyo convenencieramente ha dicho que a él lo están denunciando por ejercer su libertad de expresión y por decirle ‘charlatana’ (a Maryfer) y eso no es cierto, a él se le está denunciando por amenazas, por discriminación e incitación al odio y a la violencia; por cómo se ha venido dirigiendo a ella, metiéndose en su vida privada, sexual, acosándola sexualmente, porque ha dicho que le va a enseñar su ‘ese’ en los videos, porque él, en los videos, señala con sus dedos índices hacia sus genitales. Por todo este tipo de violencia es que ella lo está denunciando”.

La abogada aclaró esta mañana del 13 de febrero que la carpeta de investigación solo es contra MrDoctor, pero se mencionan youtubers y creadores de contenido que hicieron eco de los ataques, como muestra de que Octavio Arroyo habría incitado al odio, pues los comentarios se habrían replicado en otros espacios en internet.

“La libertad de expresión no es la libertad de agresión. Puedes criticar objetivamente el trabajo de una persona, pero no tienes por qué ofender a una persona ni decirle ‘perra’”, dijo la abogada.