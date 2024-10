Wendy Guevara revela molesta que no la dejaron asistir a la fiesta de Shakira: La razón

Wendy Guevara, quien se ha convertido en una de las figuras más populares de México tras ganar La Casa de los Famosos México, generó controversia al compartir que no pudo asistir a una fiesta organizada por Shakira.

La cantante colombiana la había invitado al evento de lanzamiento de su sencillo Soltera, pero la producción del reality show no le permitió acudir.

Durante una transmisión en vivo, Wendy contó que el equipo de Shakira se puso en contacto con ella para que disfrutara de la celebración junto a otras celebridades como Belinda, Danna Paola y Kenia Os.

Sin embargo, al estar comprometida con una grabación especial de La Casa de los Famosos México, la influencer pidió permiso a la producción para ausentarse, pero su solicitud fue rechazada.

“Me hablaron de lo de Shakira… ese día estaba el especial de grabación de LCDLF donde dan los premios. Pedimos permiso y no me dejaron ir”, explicó Wendy a sus seguidores. Añadió que, aunque la invitaron nuevamente más tarde, ya no pudo asistir a tiempo: “Me pude haber ido en la mañana a lo de Shakira en Miami, por eso me enojo”.

A pesar de esta situación, Wendy sigue siendo una de las personalidades más destacadas en México, con múltiples oportunidades en televisión y como embajadora de reconocidas marcas.