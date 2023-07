Verónica Castro revela el nombre del famoso con el que sí se hubiera casado

Pese a que Verónica Castro es una de las actrices más famosas de México y durante años fue considerada el rostro más bello de la televisión, la querida actriz nunca llegó al altar con sus parejas.

De hecho, Verónica conquistó el corazón de varios famosos, tales como Manuel “El Loco” Valdés, Omar Fierro y Víctor Yturbe “El Pirulí”, pero la también presentadora nunca se casó, aunque existe un hombre con el que, de haber coincidido en alguna época, le hubiera dicho sí al matrimonio.

En una reciente entrevista, la que ha sido llamada por muchos como “La reina de las telenovelas mexicanas” reveló el nombre del famoso con el que sí se hubiera casado sin pensarlo: Pedro Infante.

Verónica Castro, enamorada de Pedro Infante

En la charla para el programa del presentador peruano Andrés Hurtado, Verónica Castro se sinceró y narró que en su juventud vivió un fuerte amor platónico con el ídolo de Guamúchil, debido a que lo consideraba un hombre apuesto y romántico.

En la plática que se llevó a cabo en la casa de la actriz en Acapulco, mencionó que de haber tenido la oportunidad de coincidir en tiempo y espacio con el actor, sin pensarlo le habría dado el sí en el altar.

“Fue Pedro Infante, yo creo que es el hombre con el que me hubiera casado. Con el único que me hubiera casado yo creo, y eso porque me tenía enamorada desde las películas, fíjate qué ridícula soy”, contó entre risas.

“Me enamoró con sus películas, a lo mejor sí era un desgraciado en la vida real, no me importaba, decía yo: ‘A mí bésame como en la película’. Uno idealiza a los artistas, pero no se crean somos a veces de lo peor”, se sinceró la querida artista, de 70 años de edad.