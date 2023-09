Nieto de Cepillín se aferra a la esperanza: Le alargan su ciclo de quimioterapias

¡La fe mueve montañas y la esperanza es lo último que se pierde! Eddy, nieto de Cepillín, de tan sólo 16 años, sigue aferrado a la vida y su lucha contra el cáncer aún no está ganada en un 100%.

El adolescente quien se enfrente a la dura enfermedad desde febrero de este año, deberá continuar con su proceso de quimioterapias, pues en un último estudio, le diagnosticaron que aún persisten focos rojos de cáncer en su organismo.

“Mi hijo Eddy termino con sus sesiones de quimioterapia; se le hizo un PET (Tomografía de Emisión de Positrones) para ver si el tumor ya había desaparecido. Nos dieron los resultados y aun hay focos rojos de este mal”, comunicó Ricardo Jr. “Cepi”, papá del joven.

En el mismo comunicado, aseguró que el joven inició nuevamente con otro proceso de quimioterapias. “Mantengan a Eddy en sus oraciones. Los quiero amigos”, expresó.

Eddy, se ha mostrado siempre en redes sociales, muy optimista.

“Llevo una dieta balanceada, he bajado mucho el consumo de azúcar, grasas y de todo eso, y tomo mis medicamentos. Y respecto a la escuela, desde que empezó la cuarentena por la pandemia de COVID-19, me cambié a una en línea y eso me ayudó mucho”, dijo.