Un milagro salvó a la mamá de Jorge Losa: el actor nos cuenta cómo va la lucha contra el cáncer

“Fue un milagro”. Así define Jorge Losa la inesperada recuperación de su madre, quien desde hace tiempo enfrenta una dura batalla contra el cáncer. La noticia de su mejoría llegó como un bálsamo para el corazón del actor que vive con el alma dividida entre los foros de grabación en México y el deseo constante de estar junto a ella en España.

En entrevista con TVyNovelas, el carismático intérprete, recordado por su participación en La casa de los famosos México y actualmente parte del elenco de Juegos de amor y poder, reveló que la salud de su madre estuvo muy comprometida, al punto de temer lo peor. Sin embargo, contra todo pronóstico, hoy la señora experimenta una recuperación que los médicos no se explican del todo.

“El doctor le dijo: ‘Tu caso es fascinante’. No entiende cómo ha respondido tan bien. Yo le dije que había sido un milagro, no hay otra explicación”, contó con voz entrecortada.

Para Jorge, la distancia ha sido uno de los factores más duros de sobrellevar en este proceso. “Es difícil para mí, para mi familia y para ella. Vivir esto sabiendo que su único hijo está tan lejos, que no estoy tantas veces como quisiera... hay días en que llora sin saber por qué. El apoyo de un hijo es fundamental. Quizás, si me tuviera más cerca, sería diferente”.

La madre del actor fue diagnosticada con metástasis en los huesos, lo que la obligó a atravesar un complejo tratamiento de quimioterapias. No obstante, tras años de resistencia y esperanza, los especialistas evalúan suspender las quimios y dejar únicamente la inmunoterapia.

“Está mejor, se ha estabilizado un poquito. Y tanto así que está pensando en venir a conocer México. Para mí sería un sueño traerla, que vea este país que me ha abierto tantas puertas”, expresó Jorge con ilusión.

“ELLA HA SIDO UN MUJER MUY VALIENTE”

La historia médica ha sido tan sorprendente que, más allá del trabajo médico, Jorge encuentra en la fe y las prácticas espirituales una explicación más profunda. “Nosotros somos católicos, tenemos a la Virgen de los Llanos en Albacete. Pero también creo mucho en el budismo. Mis padres vivieron un año en la India y me compartieron esa filosofía que me salvó en un momento oscuro. Yo llegué a enfadarme con Dios en la adolescencia, pero gracias al budismo me reencontré con Él”.

Esa dualidad espiritual ha acompañado a la familia Losa en cada etapa de la enfermedad. Su madre no sólo ha seguido un tratamiento médico tradicional, también ha explorado alternativas como la terapia de biodecodificación, infusiones naturales —entre ellas el té de hojas de guanábana— y métodos provenientes de Cuba, país del que es originario su actual pareja.

“Ella ha hecho de todo, ha sido muy valiente. Además de la inmunoterapia y las quimios, ha probado la biodecodificación, que es algo muy fuerte emocionalmente. A veces me siento impotente porque no estoy allí para acompañarla en cada paso. Pero le he llevado imágenes religiosas, agua bendita, le rezo mucho. Yo no dejo de agradecerle a la Virgen porque desde que llegué a México me han pasado cosas increíbles”.

“ESTO NOS HA UNIDO MÁS”

Con los compromisos laborales a cuestas, Jorge lucha por encontrar el equilibrio entre su carrera en crecimiento y su papel como hijo. “Estoy tratando de escaparme un ratito en verano. Le decía a mi mamá que, en cuanto me avisen si quedé en algún proyecto, corro a verla antes de comenzar a grabar, porque después ya se me hace difícil. Lo ideal sería viajar unos diez días antes del inicio del proyecto para estar con ella. Quizás después no pueda verla hasta diciembre”.

El artista también tiene la mirada puesta en el futuro, particularmente en Doménica Montero, el esperado remake de La dueña que prepara el productor Carlos Bardasano. “Ojalá me quede en el casting. Carlos ha sido un padrino para mí, me ha dado grandes oportunidades, y me encantaría estar en esa historia”.

Pese a la carga emocional que conlleva ver a su madre enferma desde la distancia, Jorge no pierde el optimismo ni la gratitud. “Yo creo que todo esto nos ha unido más. Me encantaría que venga, llevarla a la Basílica de Guadalupe, que vea este país tan maravilloso. Más que pedirle a la Virgen, le agradezco. Siempre”. Con lágrimas contenidas, el actor deja en claro que, aunque los kilómetros duelan, el amor de madre e hijo puede superar cualquier frontera. “Lo que ella ha vivido es muy fuerte, pero me enseña cada día lo que significa tener fuerza y fe. Y si hoy está mejor, si sonríe, si quiere venir a México, entonces sí, eso para mí es un milagro”.