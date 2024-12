Un famoso músico murió en su propia casa y su cuerpo fue encontrado casi un mes después en terribles condiciones

Una tragedia opacó a la industria de la música este fin de semana, luego de que se diera a conocer información acerca de la terrible muerte de un querido artista que durante años formó parte de una de las bandas más emblemáticas de la última década. La noticia además resultó sumamente impresionante debido a los detalles que circularon de este hecho, mismos que incluyeron las condiciones en las que se dio el hallazgo de sus restos y el tiempo que transcurrió antes de que alguien se percatara de su ausencia.

Bob Bryan: así descubrieron los restos del exintegrante de My Chemical Romance

El mundo entero se conmocionó ante la confirmación del fallecimiento de Bob Bryar, el antiguo baterista de My Chemical Romance. De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades descubrieron su cuerpo el pasado martes 26 de noviembre, pero fue hasta el sábado 30 de noviembre que se hizo de conocimiento público.

Por otra parte, información recopilada por TMZ mencionó que, tentativamente, el músico llevaba poco más de 22 días, pues desde el 4 de noviembre sus personas cercanas se percataron de que dejó de responder a los mensajes, aunque nadie acudió a su domicilio ubicado en Tennessee para percatarse de que estuviera bien.

Asimismo, trascendió que el hallazgo se llevó a cabo hasta que Servicio de Control Animal arribó con el fin de llevarse a sus perros, y fue hasta ese momento que se dieron cuenta de que el baterista yacía en el piso sin vida. Algunas versiones apuntaron a que su cuerpo, además de la descomposición natural, había comenzado a ser consumido por los animales ante la falta de alimento, aunque esta es un escenario que no se ha comprobado y del que la familia ha evitado hablar por respeto a su memoria.

Bob Brya, exintegrante de My Chemical Romance murió completamente solo y sin que nadie pudiera ayudarlo Getty

¿De qué murió Bob Bryar?

Hasta el momento, se desconocen las causas oficiales de la muerte de Bob Bryar, quien al momento de su deceso, tenía 44 años de edad y llevaba una temporada alejado de lso reflectores, pues a partir de su salida de My Chemical Romance se enfocó en otros proyectos.

No así, el portal TMZ detalló que no existen indicios de que haya sido víctima de algún delito, pues todos los objetos en su hogar estaban en su lugar y no había rastro de que algún externo se haya colado a la propiedad, por lo que es necesario esperar a que el equipo forense determine qué fue exactamente lo que pasó con el baterista estadounidense.