Tunden a Alejandra Guzmán por su polémico vestuario en pleno concierto: ‘Que alguien le diga’

Alejandra Guzmán vuelve a estar en el ojo del huracán apenas unas semanas después de la muerte de su mamá, Silvia Pinal. Y es que, la cantante de 56 años regresó a los escenarios para su tour de conciertos llamado “Brillas”, pero la elección de uno de sus vestuarios generó polémica y dio mucho de qué hablar en TikTok.

La cantante de “Hacer el amor con otro” no dejó nada a la imaginación. Mientras sus seguidores más leales defendieron su estilo único, otros no tardaron en señalar que este look era demasiado provocador para la ocasión.

Alejandra Guzmán dio de qué hablar por su vestuario.

¿Qué pasó con Alejandra Guzmán?

La hija de Silvia Pinal apareció en el escenario con un peinado rockero y un atuendo característico de su personaje público mientras entonaba sus más grandes éxitos.

Algunos de los fans que asistieron al concierto pudieron grabar en video todo lo que ocurrió y, cuando lo publicaron en sus redes, llamaron rápidamente la atención de otros miles usuarios.

“Ay, señora Alejandra Guzmán, como decía Dulce, que en paz descanse : ‘yo no necesito enseñar mucho porque lo que importa es mi voz y talento”.



“Nunca dejará de ser Alejandra Guzmán, siempre es su forma de vestir. Ya quisieran muchos a su edad llegar a estar así”.



“No hay necesidad de enseñar tanta piel si el talento lo tiene en la voz”.



“Para todo hay edad”.



“Que alguien le diga”.



“Qué hermosa, y las piernas, wooow”.

Si bien este look parece que dividió opiniones, lo cierto es que, tal como mencionan muchos de sus fans, el estilo de la rockera siempre ha sido así. No es la primera vez que “La Guzmán” aparece en los escenarios con atuendos ajustados y que dejan poco a la imaginación.

Alejandr Guzmán siempre se luce con sus vestuarios. (Instagram @laguzmanmx)

Hasta ahora, Alejandra Guzmán no se ha pronunciado sobre los comentarios.