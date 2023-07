'¡Todavía la amo!': David Zepeda lanza mensaje a su ex pero hay algo más

David Zepeda sigue soltero y sin apuros en encontrar al amor de su vida.

El actor confiesa a TVyNovelas que aunque lo han captado en algunos eventos con su ex, Lina Radwan, eso no es señal de que hayan regresado.

“Ella es mi familia, tuvimos una relación de novios de muchos años y todavía la amo, tenemos una relación hermosa, quizá la sigo amando más que cuando éramos novios, y mira que la quería muchísimo, pero Lina va a estar conmigo el resto de mi vida, yo igual en la suya, siempre la apoyaré y siempre vamos a estar juntos, sin embargo, como relación de pareja ya no”.

Por el momento, la posibilidad de retomar el romance no está sobre la mesa. “Ella lo tiene muy claro y yo también”, revela el artista en nuestra conversación, dejando claro que la década que estuvo con Lina fue de las mejores etapas de su vida, por lo que ahora que ese amor se transformó, los seguirán viendo juntos, pero como los mejores amigos.

Él apuesta por la madurez, y asegura que no todas las parejas deben quedar de malas después de haber atravesado por momentos que marcaron su existencia; ahora se ha dado el tiempo para conocer a otras mujeres, pero prefiere hacerlo con calma y sin presiones. “Yo creo que ahora soy menos exigente, dejo fluir, trato de aprender de la vida, de mis amistades, hago las cosas con una mayor calma y así es como lo he entendido”.

Sobre la idea de convertirse en papá, David afirma que no es algo que le quite el sueño o que lo tenga entre ceja y ceja. “Simplemente dejo que todo vaya surgiendo, no me gusta forzar las cosas en nada, por eso espero que fluya como tiene que ser”, admite el histrión.

Después de protagonizar la telenovela Pienso en ti, el galán se ha regalado tiempo de calidad para equilibrar sus emociones.

“Es que cuando estamos en grabaciones son jornadas intensas, no hay tiempo de hacer muchas cosas, por eso, lo primero que hago es tratar de descansar, y la manera en la que lo hago es haciendo ejercicio, deporte, jugando tenis, pádel, leyendo, viendo series, es la manera en la que me encanta desconectarme”. A dos meses de cumplir 50 años, el actor se siente contento de cerrar un ciclo, mientras se prepara para enfrentar los desafíos del medio siglo de vida. “Agradezco cada etapa de mi vida como se me va presentando, disfruto cada momento; como actor se te hace más interesante la carrera a través de los años, tienes mayor sensibilidad para interpretar cada personaje. Hasta ahora no he llegado a esa famosa crisis de los 50, no sé si vaya a llegar, pero agradezco a la vida, a Dios que me haya permitido vivir con plenitud, me siento con energía, con mucha ilusión de seguir acercándome al público a través de la música, de la televisión, del teatro... Ojalá que Dios nos dé mucha salud para continuar”.

¿Quién es Lina, la exnovia de David Zepeda?

Lina Radwan es una actriz de origen mexicano, pero con sangre siria; además es empresaria, pues tiene una tienda de ropa, y es apasionada no sólo de la actuación, sino también del ejercicio, en sus redes sociales siempre comparte fotografías y videos de su vida diaria.

La artista ha tenido participaciones en algunas telenovelas, incluso en una de ellas compartió créditos con su entonces novio David Zepeda, dicha producción fue Mentir para vivir, grabada en el año 2013. Otro de sus proyectos fue la bioserie de Silvia Pinal, dando vida a la famosa publirrelacionista Fanny Schatz. Ahora, según rumores, sería la actriz encargada de interpretar a Pati Chapoy en la serie de Gloria Trevi que produce Carla Estrada.