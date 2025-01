Sergio Sendel reveló la verdad detrás de su retiro como villano de telenovelas: ¿a qué se dedicará ahora?

Sergio Sendel es uno de los actores más populares de los últimos años, mérito que se ganó gracias a sus magistrales actuaciones como antagonista de telenovelas. Sin embargo, desde hace ya varios años que se retiró de la pantalla, una decisión que finalmente explicó el porqué se atrevió a tomar, delatando que aún tiene varios propósitos por cumplir, e incluso ya estaría trabajando en materializar una nueva faceta artística.

¿Sergio Sendel se lanzará como cantante? Esto dijo sobre la posibilidad de conquistar los escenarios

A través de una plática para diversos medios y retomada por “Venga la Alegría”, Sergio Sendel habló por primera vez de sus intenciones por debutar como cantante, dándole un giro drástico a los proyectos que hasta ahora había hecho, concentrados únicamente en la actuación. Con el carisma que lo caracteriza, el histrión de 58 años admitió que sí lleva tiempo contemplando esta opción, algo que en realidad no le parece tan descabellado tomando en cuenta que tiene amigos dispuestos a ayudarlo, además de que él mismo cuenta con cierta preparación para desenvolverse en el mundo de la música.

“Estamos viendo la posibilidad, seriamente, de hacerlo de la manera correcta. Yo creo que hay mucha tela de donde cortar, puesto que Chucho es un gran apoyo, yo tengo mis estudios, tengo mis rollos y sí creo que podría ser algo interesante”, explicó el emblemático antagonista de proyectos como “Lo que la vida me robó".

Sergio Sendel admitió que le gustaría experimentar en el mundo de la música Instagram

No así, Sergio Sendel aclaró que aunque tiene intenciones de cantar profesionalmente, todavía no es un hecho, pues se requiere de una gran planeación que le tomará tiempo. “Ahora, todo está en pláticas, todavía no hay nada. De momento es como un plan, y ya más adelante les diremos si es que realmente se llevó a cabo o no”, concluyó esta charla en la que estuvo acompañado de Graco, uno de los hijos que tuvo durante su matrimonio con Marcela Rodríguez.