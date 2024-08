Rebecca de Alba escribe una carta para aclarar su orientación sexual: Qué dijo

Rebecca de Alba sorprendió a sus seguidores al compartir una carta abierta en la que aborda un tema que ha generado especulaciones a lo largo de su carrera: su orientación sexual.

En el emotivo mensaje, Rebecca busca aclarar los rumores y poner fin a las constantes preguntas sobre su vida personal.

“Jamás me imaginé que el ser una persona discreta reservada, cuidadosa de mi vida personal, el no exponer a mis parejas que no son públicas, el no estar casada, no se respete como un simple estilo de vida sino que directamente me quieren poner etiquetas, mentir”, inicia la carta de De Alba, quien a lo largo de su carrera ha sido una figura destacada en el mundo del entretenimiento.

En su mensaje, Rebecca aclara lo importante que es vivir en autenticidad y sin necesidad de dar explicaciones.

“No voy a mencionar a quienes han sido mis novios en el pasado, públicos o anónimos. Ni al caso.Gracias a mi familia que me educó con valores y la gran virtud de ser honesta y transparente”, dijo.

Rebecca de Alba ha mantenido su vida privada en relativa reserva, lo que ha dado lugar a múltiples rumores y especulaciones, especialmente en lo relacionado con su orientación sexual. Con esta carta, parece que la presentadora ha querido poner fin a esos rumores, abogando por la libertad de cada persona de vivir su vida sin etiquetas ni presiones externas.

“No soy lesbiana. Tampoco asexual. Sé que mucha gente lo piensa o lo comenta solo por decir algo de mí o porque es tal su ignorancia y morbo que el haber tenido un novio homosexual me convirtió como por arte de magia en una mujer o en una persona gay… No se pega, eh, no es gripe. Sé lo que esa gente dice o piensa de mí, les prometo que es irrelevante”, sentenció.