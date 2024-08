Quién era BeatKing, el rapero que murió de forma repentina en plena transmisión de radio

La industria musical estadounidense esta de luto con la muerte de Beatking. Te contamos todo lo que se sabe.

BeatKing murió a los 39 años, según confirmó su mánager, Tasha Felder, este jueves. La noticia generó conmoción entre sus miles de fans, sobre todo por la forma en la que falleció.

¿De qué murió BeatKing, conocido como Club Godzilla?

BeatKing, también conocido como Club Godzilla, murió debido a una embolia pulmonar que ocurrió mientras estaba haciendo una transmisión en Urban One, un programa matutino.

Según una declaración de Felder a UsaToday y People, el artista musical texano se desmayó de forma repentina y preocupó a sus compañeros, quienes hicieron de todo para trasladarlo a un hospital; sin embargo, los esfuerzos fueron en vano.

“Lo llevaron a un hospital cercano donde luego falleció. Sus hijas estuvieron con él todo el tiempo. Es realmente triste, lo amábamos mucho”, relató.

Este es el comunicado de la muerte de BeatKing, anunciado por su representante Tasha Felder. (Instagram)

Al enterarse de la noticia, sus fans comenzaron a publicar mensajes de despedida y tristeza en las publicaciones de Beatking. Comentarios como “Descansa en paz, hermano, nunca tuve la oportunidad de conocerte, definitivamente eres un verdadero productor”, y “Me alegro de que el mundo te haya visto, y de que hayas recibido tus flores antes de irte”, se podían leer en Instagram.

¿Quién era BeatKing?

El nombre real de BeatKing era Justin Riley, pero su grupo de fans y quienes trabajaron con él siempre lo recordarán por su aportación a la música Hip-Hop y el rap, que, en muchas ocasiones, sirvieron como ambiente para las fiestas.

Su álbum más conocido fue ‘Kings of the Club, lanzado en 2010 y que fue uno de sus proyectos más vendidos. Pero no fue el único éxito de Club Godzilla.

También será recordado por canciones como ‘Throw Dat’, ‘Thick’, ‘Then Loeave’, ‘Crush’ e ‘It Doesn´t Matter’. El estilo que usaba en este tipo de temas fueron los que lo posicionaron como una figura en la comunidad del rap, según destacó Billboard.

Al artista musical le sobreviven dos hijas.