¿Qué le piden los famosos a Santa Claus este año? Una famosa quiere una batería de cocina

Uno de los días que esperamos todos en el mundo es la Nochebuena y la llegada de la Navidad, que con el amor familiar, la cena y los regalos se convierten en días muy especiales.

En esta ocasión, TVyNovelas consultó con los famosos sobre sus peticiones a Santa Claus, y aquí te contamos qué le pedirán:

Lorena Herrera:

“Viajar a Asia o algún lugar que no conozca; seguir teniendo salud y vitalidad, tanto yo como mi marido, mi familia y todo el mundo. Que crezcamos en nuestro nivel de consciencia para convertirnos en personas más saludablres... Que la gente relacione la importancia que tiene cuidar la alimentación y hacer ejercicio para el bienestar”.

Cecilia Galliano:

“Yo voy a pedir, principalmente, mucha salud para mi madre, mi padre, para mi familia y para todo el mundo, porque teniendo salud podemos tener todo lo demás. Y para mí, voy a pedir más tiempo de calidad con mis hijos”.

Lalo España:

“Lo que me gustaría pedir a Santa es que, en esta época, donde cuesta mucho trabajo que la gente se detenga a poner atención, que haya mucha conexión con nuestros seres queridos, que aprendamos a soltar un poco el celular en las cenas, a vernos a los ojos y trabajar desde la consciencia individual para sembrar todo lo bueno que podamos en el mundo. También me gustaría pedirle algo que me conecte con mi niñez, un rompecabezas, por ejemplo”.

Michelle Vieth:

“Mi deseo más grande sería ser embajadora de El Cascanueces, ya que simboliza mucho para mí porque hace varios años, por circunstancias de la vida, mis hijos no estuvieron conmigo en una Navidad, entonces en Nueva York me metí a ver El Cascanueces y ahí sentí a mis hijos muy cerquita de mí... También me gustaría pedir a Santa que se siga reconstruyendo Acapulco y que la ayuda no deje de llegar porque todavía hay muchas familias que lo necesitan”.

María Elena Saldaña:

“A Santa me gustaría pedirle vivir en un mundo de paz porque nos hace mucha falta, con esa paz podríamos resolver muchas cosas y todo estaría mejor en el mundo; y también quiero pedirle algo material: una batería de cocina”.

Toñita:

“Quiero pedirle a Santa que me dé la facilidad de conocer Italia, ese es uno de mis mayores deseos, viajar y disfrutar; el segundo deseo es encontrar un hombre que me valore y me respete, que se complemente conmigo, que entienda mi carrera, mi genio y todo mi ser. Mi tercer deseo es que toda esa gente que no tiene un hogar, que tenga un techo donde dormir; que todos los enfermos se recuperen, y que todos a quienes les falta trabajo, que lo encuentren”.

Vanessa Oyarzún “La Vecina":

“A Santa le voy a pedir que me ayude a regresar con un programa a la televisión, mucha salud para mi madre, para mi hijo Leonardo, para el papá de mi hijo, y por supuesto, para mí porque quiero tener la bendición de ver crecer a mi pequeño”.