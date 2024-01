¿Qué es un ‘arma fantasma’, el dispositivo que le encontraron a Julio César Chávez Jr., y por qué es ilegal en EU?

Fue el campeón Julio César Chávez quien confirmó, a través de redes sociales, la detención de su hijo a través de un comunicado. Este nuevo escándalo hizo que muchas personas recordaran otras polémicas del expugilista , al tiempo que las búsquedas sobre las “pistolas fantasma” se dispararon al ser este el tipo de arma que se le encontró al “Junior”.

Las “armas fantasma” son imposibles de rastrear, ya que carecen de número de serie, y su popularidad que ha ido en aumento significa un auténtico dolor de cabeza para las autoridades de Estados Unidos ante el aumento de tiroteos masivos que se ha registrado en el país.

¿Por qué es tan difícil regular las “pistolas fantasma”? Esta es la historia completa relacionada con estos peligrosos artículos.

¿QUÉ ES UN “ARMA FANTASMA” COMO LA QUE LE CONFISCARON A JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR?

Las llamadas “armas fantasma” pueden pedirse fácilmente a través de Internet debido a que las piezas llegan en kits de ensamblaje que permiten que el rifle o la pistola sea armada por el comprador en su hogar. Generalmente, la persona arma un 20% de la pieza.

Este tipo de kits han resultado un auténtico problema en California, estado en donde la compra de “pistolas fantasma” ha tenido un notable incremento en los últimos años.

A diferencia de las armas de fuego tradicionales, las “pistolas fantasma” generalmente no tienen un número de serie; asimismo, el comprador no está obligado a presentar una constancia de no antecedentes penales, lo que significa que la adquisición de estos kits de ensamblaje ya es un reto para la seguridad nacional de EU.

Se han vuelto muy populares los sitios de Internet de compra de “pistolas fantasma”, así como videos de ensamblaje disponibles en YouTube. Por ejemplo, un paquete para construir un poderoso fusil semiautomático AR-15 cuesta alrededor de 345 dólares.