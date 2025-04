Qué es la fibromialgia, la dura enfermedad que sufre Litzy, la prometida de Poncho Cadena

Litzy, la ahora prometida del chef Poncho Cadena, se sinceró en una entrevista sobre su lucha contra la fibromialgia, una enfermedad que genera mucho dolor. Durante su participación en el programa “De Primera Mano”, la actriz y cantante mexicana narró que desde pequeña tuvo problemas de salud que ha tenido que superar para poder salir adelante.

Si bien no es la primera vez que habla de su enfermedad, Litzy dio varios detalles y mencionó que en una ocasión dicho padecimiento la llevó a quedar inmóvil en un hospital, al grado de necesitar asistencia de sus familiares, quienes se encargaban hasta de bañarla.

“Tengo fibromialgia. Desde que tenía 15 me la detectaron. Cuando me lo diagnosticaron me dio una crisis muy fuerte que estuve en el hospital paralizada, no me podía mover, me tenían que bañar mis papás”.

En su testimonio relató que sus padres la ayudaban a bañarse y señaló que actualmente lleva un tratamiento para contrarrestar los síntomas y así poder llevar una vida más normal.

¿Cuáles son los síntomas de la fibromialgia?

De acuerdo con Mayo Clinic, la fibromialgia es un trastorno caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado acompañado por fatiga y problemas de sueño, memoria y estado de ánimo. Los investigadores creen que la fibromialgia amplifica las sensaciones de dolor porque afecta el modo en que el cerebro y la médula espinal procesan las señales de dolor y de no dolor.

Los síntomas a menudo comienzan después de un evento, como un traumatismo físico, cirugía, infección o estrés psicológico significativo. En otros casos, los síntomas se acumulan progresivamente con el tiempo, sin que exista un evento desencadenante.

¿Existe una cura para la fibromialgia?

Las mujeres son más propensas que los hombres a desarrollar fibromialgia. Si bien no existe una cura para la fibromialgia, hay varios medicamentos que pueden ayudar a controlar los síntomas. El ejercicio, la relajación y las medidas para reducir el estrés también pueden ayudar.

Hoy Litzy continúa su lucha contra esta dura enfermedad mientras planea su boda soñada con el chef Poncho Cadena, de quien se enamoró durante su paso por “MasterChef Celebrity 2024".