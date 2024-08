Qué es la charrería, la práctica por la que Pepe Aguilar y Ángela Aguilar fueron criticados en redes

El pasado siete de agosto, Pepe Aguilar celebró su cumpleaños número 56, fecha que pasó rodeado de su familia y seres queridos. A través de redes sociales, el patriarca compartió algunas imágenes del festejo que organizó para él su familia, el cual incluyó varios actos de charrería, los cuales despertaron la indignación del público por presuntamente representar un tipo de maltrato animal.

¿Qué es la charrería?

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, la charrería es una disciplina dedicada a las artes ecuestres y tradiciones ganaderas. Existen diferentes expresiones de esta práctica, que es además considerada como un deporte y tiene mayor relevancia en estados como Jalisco e Hidalgo, las cuales consisten en “lazar”, montar, pastorear y maniobrar con ganado, como caballos, vacas y toros de distintos tamaños.

Pese a que se le aprecia como una tradición y representación de la cultura mexicana, fundaciones en pro de los animales se han pronunciado contra el uso de estas especies, pues tal como explica Humane Society International, los expone a lesiones y quemaduras por los nudos y cuerdas con las que se les sujeta, además de los golpes que se les llegan a propinar como parte del espectáculo.

La charrería es una práctica que ha estado presente en la cultura mexicana desde hace años Getty

Por qué acusaron a Pepe y Ángela Aguilar de crueldad animal

Usuarios en redes sociales reaccionaron negativamente al festejo de Pepe Aguilar, pues consideraron sumamente inhumano que se divirtieran con el sufrimiento de varios de los animales que tienen en su rancho. Esto ya que tal como se aprecia en las fotos que invitados a esta reunión subieron, hicieron algunos “trucos” que consistían en “aventar vaquillas” mientras montaban a caballo.

En consecuencia, los animales no solo se caían al recibir los golpes, sino que estarían siendo sometidos a un gran estrés, ya que no son capaces de identificar que para sus dueños es una forma de jugar y lo ven directamente como una agresión. Asimismo, hubo quienes señalaron que por más que se trate de una “tradición familiar”, hay maneras de reinventar las dinámicas para no causarles dolor ni estrés innecesario.