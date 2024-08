Ángela Aguilar reveló una foto de su infancia con Pepe Aguilar y le dedicó una tierna felicitación de cumpleaños

La familia Aguilar sigue de fiesta, pues a un par de semanas de que se celebrara la boda de Christian Nodal y Ángela, festejaron por todo lo alto el cumpleaños de Pepe. Rodeado del amor de su familia y fanáticos, el patriarca de la famosa dinastía recibió sus 56 años, una fecha que llegó de la mano de varias sorpresas pensadas especialmente para que pasara un día único.

Sin embargo, aún con los costosos regalos que recibió y la lujosa fiesta privada que planearon para él, fueron las muestras de cariño de sus hijos los que le llenaron el corazón a Pepe Aguilar, como la amorosa dedicatoria que le hizo Ángela para recordar una de las tantas experiencias que han vivido.

Ángela Aguilar compartió una foto inédita de su niñez junto a Pepe, su papá

La menor de los Aguilar no quiso perderse la oportunidad de hacerle saber al mundo qué tanto quiere a su papá, por lo que decidió aprovechar el cumpleaños de Pepe para compartir una foto de ellos nunca antes vista, que según las fechas, se habría tomado entre 2003 y 2004.

Se trata de una toma en la que aparece siendo una bebé en los brazos del patriarca de su familia, quien la sostiene con cuidado y la está abrazando con suavidad.

Ángela Aguilar celebró el cumpleaños de Pepe con un amoroso detalle Instagram

El amoroso mensaje de Ángela para Pepe Aguilar por su cumpleaños 56

Además de la tierna fotografía que rescató del baúl de los recuerdos y puso en evidencia qué tan importante para ella es seguir contando con el amor y respaldo de su progenitor, Ángela le escribió un conmovedor mensaje para su progenitor, quien le ha regalado una vida llena de amor y felicidad.

“Tengo mucho que aprender de ti. Ojalá pueda aprender todo aquello que me tratas de enseñar, todo aquello que con tu ejemplo siempre me has dejado ver. Te admiro, te amo. Me gané la lotería teniéndote como mi papá. Qué responsabilidad tan grande tenerte como ejemplo. Feliz cumpleaños, papá", escribió la joven cantante, quien en el camino hacia el altar con Christian Nodal, no pudo disimular lo orgullosa que se sentía de que Pepe la entregara, como siempre lo había soñado.