Pati Chapoy aclara cuál es el estado de salud de Daniel Bisogno

Tal y como lo anunciaron en sus redes sociales, los conductores de Ventaneando aprovecharon la transmisión en vivo de su programa para aclarar cuál era el estado de salud de su compañero, Daniel Bisogno, quien fue hospitalizado el jueves por la tarde.

“Efectivamente, Daniel Bisogno fue ingresado de nueva cuenta al hospital porque está muy al pendiente de cuidar su salud”, comenzó diciendo Chapoy para evitar especulaciones negativas.

Según la titular del programa bandera de TV Azteca, “son chequeos que se le están realizando porque como lo hemos visto a lo largo de Ventaneando, en todas las presentaciones que ha tenido aquí, de pronto lo veíamos cansadón, delgado, obviamente está muy bien atendido, pero es importante que esté checado de pies a cabeza”.

Familiares cercanos a Daniel no le confirmaron a Pati cuántos días más estará Bisogno en el centro médico. “A través de Ventaneando les vamos a seguir informando cómo está. El día de hoy sigue ingresado, está bien, en la mañana le hicieron ciertos procedimientos y salió muy bien, seguramente se va a quedar a descansar el fin de semana, no lo sé todavía porque no me lo ha reportado”.

Rosario Murrieta, colaboradora de la emisión, pidió no crear alarmas, pues las visitas al hospital van a ser más recurrentes. “Nos contaba él que todavía tiene algunas várices esofágicas que periódicamente le revisan y le cauterizan, entonces es un entrar y salir del hospital constante, ya nos lo había dicho él de antemano”.