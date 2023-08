Otras mujeres, además de Marimar Vega, que congelaron óvulos

Además de Marimar Vega, muchas otras famosas también han congelado sus óvulos para embarazarse cuando se sientan listas

Marimar Vega celebró hace unos días su cumpleaños 40 y su deseo en esta nueva etapa es convertirse en mamá junto a su esposo, el cinefotógrafo Jerónimo Rodríguez, con quien se casó por el civil el 26 de febrero de 2022 en Acapulco, Guerrero.

En entrevista para la versión impresa de TVyNovelas de esta semana, la actriz reveló que congeló sus óvulos a los 35 años cuando se divorció de Luis Ernesto Franco; sin embargo, “le diría a las mujeres que, si tienen esa posibilidad, lo hagan, porque cada año los óvulos que producimos pierden calidad”, recomendó la actriz.

Y aunque, “ahorita lo estamos intentando (ser papás) Jero y yo; si no funciona en algún momento de la vida, veremos qué prosigue. Estoy preparada para conseguirlo de cualquier manera”, compartió Marimar.

Otras mujeres famosas que congelaron sus óvulos

Dada la situación de Marimar Vega, te compartimos el caso de algunas otras mujeres famosas que decidieron congelar sus óvulos porque la maternidad sí estaba o está en sus planes a largo plazo.

Cynthia Rodríguez

En una reciente entrevista con Pati Chapoy, Cynthia Rodríguez, de 39 años, dio a conocer que congeló sus óvulos cuando era más joven, por lo que decidió someterse a un tratamiento in vitro para embarazarse de su primer hijo, fruto de su matrimonio con Carlos Rivera.

“Nosotros no tenemos un tema de infertilidad, nunca habíamos intentado antes porque yo siempre me había cuidado, pero yo tenía mis óvulos de mucho más joven… Me dijo el doctor lo pueden intentar natural, pero al final los óvulos, hacemos un tratamiento y es como si me hubiera embarazado de esa edad… El año pasado hicimos el tratamiento con los óvulos y nos pegó a la primera, afortunadamente”, reveló la conductora de televisión.

Ana de la Reguera

En entrevista con Yordi Rosado, Ana de la Reguera, de 46 años, compartió que congeló sus óvulos, pensando en la maternidad a largo plazo: “Congelé los óvulos hace como siete años y ahí están; tienes que pagar al año la renta, no se paga mucho, están en Nueva York, son internacionales”.

Martha Higareda

Tras su divorcio del actor Cory Brusseau, con quien estuvo 10 años, Martha Higareda optó por congelar sus óvulos, ya que la maternidad siempre ha sido parte fundamental en sus planes y ahora que acaba de cumplir 40 años y tiene una vida plena, podría cumplir su sueño.

Chiquis Rivera

En 2019, Chiquis Rivera, de 38 años, tomó la decisión de congelar sus óvulos para poder concentrarse en su carrera musical y así, no perder el tiempo y la oportunidad de convertirse en madre más adelante.

Erika Zaba

Para la integrante de OV7 la opción de congelar sus óvulos llegó cuando tenía 39 años y quería tener un hijo con su esposo, el empresario Francisco Oliveros. “Si yo hubiera usado en este tratamiento óvulos que hubiera guardado de cuando tenía 25 años, la historia hubiera sido otra, hubiera sido mucho menos tiempo, menos estrés, menos angustia, menos incertidumbre, menos dinero”, platicó Erika Zaba en su canal de YouTube.

“Entré en un ciclo de congelar, de congelar, de congelar, de congelar lo más que podía para que no me ganara el tiempo y así luego ya teniendo una buena cantidad de óvulos, escoger el mejor para poder hacer mi in vitro”, recordó la cantante sobre su proceso para convertirse en madre.