Niurka dice que Lis Vega parece ‘payasito’ por tantas cirugías; esto le contestó la actriz

Tanto Lis Vega como Niurka Marcos tienen varios puntos en común: ambas son cubanas y se han desempeñado en la industria del entretenimiento como vedettes, bailarinas y actrices; sin embargo, también han estado envueltas en varias polémicas.

Desde hace tiempo, Niurka ya había criticado fuertemente a Lis Vega por sus cirugías estéticas: de hecho, el pleito más reciente que tuvo lugar entre las famosas se desató luego de que Niurka no tuviera piedad para su compatriota en el programa de televisión SNSerio, al señalar incluso que Lis parecía “payasito”.

Como era de esperarse, Lis Vega no se quedó callada ante esta fuerte crítica, y no tardó en responderle a Niurka de forma contundente. Entérate de qué pasó.

“PARECE PAYASITO": LA FUERTE CRÍTICA DE NIURKA A LIS VEGA

Fiel a su estilo, Niurka emitió una serie de declaraciones contra Lis Vega que rápidamente se viralizaron en redes sociales:

“Ella era muy linda, no mam… Exageró en todo, ahorita en esa foto se ve bien, hay una en que se le ven los pómulos así, que parece payasito”, señaló.

“ Lis Vega tenía una cara natural bella. Y déjenme decirles que fueron bonitos, bellos, buenas personas aquí en la producción, porque hay otras fotos en Internet que le dan en la madre”, no dudó en asegurar Niurka en el programa SNSerio.

¿QUÉ LE RESPONDIÓ LIS VEGA A NIURKA?

Fue en una entrevista con De Primera Mano en donde Lis Vega respondió a los fuertes señalamientos de Niurka, admitiendo, eso sí, que siempre la ha admirado:

“Yo a Niurka siempre le he mandado bendiciones, es un tema que hay que preguntarle a ella, no a mí. Yo sigo enfocada en lo mío. Yo soy blindada de muchas cosas negativas. Parece que estoy oyendo hace 30 años y dices chale, otra vez”, señaló, tranquila, la cubana, quien señaló de igual manera que ella se mantiene en constante cambio.