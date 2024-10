Murió en extrañas condiciones el exnovio de una famosa cantante internacional: dejó una hija pequeña

La industria del entretenimiento a nivel mundial está de luto tras el sorpresivo fallecimiento de una figura que había sido parte del mundo deportivo y también había mantenido una relación amorosa con una reconocida estrella del pop y actriz de Hollywood.

Su partida deja un vacío tanto en su familia como en sus seguidores, que ahora buscan respuestas sobre las circunstancias que rodean su muerte. A pesar de la tristeza que envuelve este suceso, lo más desgarrador es el futuro de su pequeña hija, quien crecerá sin su padre.

Murió exnoivo de Demi Lovato Instagram Guilherme Bombatuf

¿Quién es la figura del deporte que muere en extrañas condiciones?

Aunque en sus últimos días se mostró activo en redes sociales, compartiendo momentos desde su estudio de Jiu-Jitsu, la tragedia ocurrió de forma repentina, generando aún más incógnitas.

A sus 38 años, Guilherme ‘Bomba’ Vasconcelos, parecía tener un futuro prometedor por delante. Sin embargo, el destino lo sorprendió antes de tiempo, dejando a su familia devastada y al público sin entender lo ocurrido.

Murió Guilherme ‘Bomba’ Vasconcelos. Intagram Guilherme ‘Bomba’ Vasconcelos.

¿De quién fue novio Guilherme ‘Bomba’ Vasconcelos?

El fallecido es Guilherme ‘Bomba’ Vasconcelos, luchador de MMA fue novio de Demi Lovato por allá en el 2017.

Su muerte conmocionó a quienes lo conocían, sobre todo por su pasado mediático tras su relación con la cantante y actriz de Hollywood. Juntos protagonizaron varios momentos románticos, como la celebración de Año Nuevo, y aunque su relación terminó en 2018, su vínculo fue muy comentado en ese entonces.

Murió Guilherme ‘Bomba’ Vasconcelos, exnovio de Demi Lovato Pinterest.

¿Qué se sabe de la muerte del exnovio de Demi Lovato?

Hasta el momento, no se ha revelado la causa de su fallecimiento, pero su tío fue el encargado de confirmar la noticia a través de un emotivo mensaje. ‘Estábamos esperando tu visita para Navidad, pero ya no sucederá. Que Dios te acoja en su infinita misericordia’, expresó su familiar según The Sun.

Guilherme ‘Bomba’ Vasconcelos y su hija Instagram Guilherme ‘Bomba’ Vasconcelos.

Guilherme ‘Bomba’ Vasconcelos, quien tuvo una destacada carrera en las artes marciales mixtas, deja una hija de un año, fruto de su relación con la modelo Kayla Lauren, según informaron medios de Brasil, país donde había nacido el deportista, el 23 de marzo de 1986.