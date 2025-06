Michelle Rodríguez nos presume su relación con Victoria García como nunca antes y sin mentiras

La risa de Michelle Rodríguez llena los escenarios, las pantallas y también los silencios. Su presencia es una de esas que se sienten antes de verla entrar: firme, luminosa, auténtica. Pero hoy, más allá de la comedia y de los reflectores, hay algo que la actriz mexicana no puede, ni quiere, ocultar: está profundamente enamorada.

La actriz de teatro, televisión y cine, que actualmente escuchamos en “Mentiras, la serie” como narradora, abrió su corazón en entrevista exclusiva para TVyNovelas, y habló como nunca antes de su relación con la también actriz Victoria García, una estrella en ascenso del teatro musical mexicano.

“Mi vida ha cambiado muchísimo desde que estoy con Victoria, tenemos una relación muy linda que me ha hecho crecer como persona, estoy conociéndome, estoy construyéndome desde un lugar muy bello y estoy muy contenta, espero que ella también lo esté”, confiesa Michelle con una sonrisa en su rostro.

La historia de amor entre ambas artistas ha ido tomando forma lejos de los escándalos, sin aspavientos, pero con una fuerza interna que se percibe en cada palabra. Es un amor que ha florecido en medio del caos del medio artístico, entre ensayos, giras y camerinos compartidos.

Más allá del romance, Michelle atraviesa un momento de plenitud personal y profesional. En los escenarios, su carrera sigue consolidándose con proyectos que la colocan como una de las actrices más versátiles y queridas del país. Y lo sabe. “Yo no tengo llenadera, soy una mujer con unos sueños bien definidos, bien firmes, sé lo que quiero y nunca me pongo límites”, afirma con convicción.

Ese amor propio, trabajado y sostenido a pesar de los embates del juicio ajeno, también se hace presente cuando habla de los ataques que ha recibido en redes sociales por su físico, algo que lamentablemente no deja de ser una constante en su carrera.

“La conversación sigue siendo la misma, seguimos juzgando los cuerpos, seguimos juzgando las condiciones de salud de las personas y eso está mal”, dice con una mezcla de tristeza y determinación. La actriz no evade el tema ni se esconde detrás del humor que la caracteriza. Al contrario, lo confronta de frente.

“QUÉ BUENO QUE HAYA GENTE QUE SE SIENTE IDENTIFICADA”

“Quizás han cambiado un poco las cosas, pero seguimos hablando de lo mismo, la violencia digital sigue existiendo, mientras sigamos replicando, el problema seguirá ahí”, agrega, evidenciando su postura firme como una voz que representa a miles.

Hablar de Victoria es, para Michelle, como abrir una ventana al alma. No hay poses ni palabras vacías. Lo que hay es gratitud, complicidad y mucha admiración mutua.

“Se siente muy bonito, creo que sentirte apoyado de la persona que amas es lo máximo, pienso que tenemos que aprender a celebrar el amor, a celebrar nuestros logros, entonces cuando alguien más se suma desde el amor, es muy bello”, expresa.

Y Victoria se ha sumado. De lleno. Sin temor. Sus declaraciones públicas, donde ha descrito a Michelle como una mujer “poderosa, valiente y generosa”, no han hecho más que afianzar un vínculo que se siente real, maduro y profundamente cuidado. La artista, además, se muestra agradecida con el público que ha abrazado su historia desde el respeto.

“Agradezco mucho cuando nos desean bien, siempre he creído que todo lo que me mandes se te va a regresar multiplicado”, reflexiona. Y no es una frase para la foto. Es una filosofía de vida que ha sabido construir con los años, a prueba de críticas y bajo la luz del amor propio. En un mundo donde aún se exige que las historias de amor sigan ciertos moldes, Michelle y Victoria están escribiendo la suya con libertad. Una historia que no sólo les pertenece, sino que representa a muchas personas que buscan verse reflejadas en los medios.

“Qué bueno que haya gente que se siente identificada, representada, con una luz en el camino. El amor es la luz del mundo”, dice Michelle. Y esa frase resume mucho más que un momento personal: es una declaración de principios.

¿Cómo comenzó el romance de Michelle Rodriguez con Victoria García?

Michelle Rodríguez y Victoria García coincidieron en 2023 en un taller musical al que ambas asistieron como parte de un proyecto de formación actoral. Desde entonces, la conexión fue inmediata. “Nos entendimos desde el primer día”, habría dicho Victoria en una charla reciente. “Fue como hablar con alguien que ya conocías, que ya estaba ahí en tu vida”.

La amistad creció con naturalidad y, meses después, el vínculo se transformó en amor. Ambas han mantenido su relación con bajo perfil, pero no ocultan su afecto ni la admiración mutua. Han sido vistas en funciones de teatro, en eventos culturales y, sobre todo, acompañándose en sus respectivos logros profesionales.