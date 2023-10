El desgarrador mensaje de Salma Hayek al recordar a Matthew Perry

Matthew Perry falleció este 28 de octubre

Si formaste parte de la generación noventera, entonces tal vez recuerdes la película “Fools Rush In”, la cual salió a la luz en 1997 y en México se conoció con el título “Un Impulsivo y loco amor”. Esta cinta unió a Salma Hayek y Matthew Perry , quienes tuvieron la oportunidad de actuar juntos en el proyecto.

Ahora que se dio a conocer la muerte del mítico intérprete de “Chandler” en la serie estadounidense “ Friends ”, Salma Hayek reaccionó este lunes a la noticia y publicó un enternecedor mensaje en su cuenta oficial de Instagram, dejando en claro al principio que decidió tomarse un tiempo para procesar la noticia y escribir las palabras adecuadas:

“Hace dos días, me desperté con la impactante noticia de que Matthew Perry ya no está con nosotros. Me ha tomado un par de días procesar esta profunda tristeza. Existe un vínculo especial que se produce cuando compartes sueños con alguien y juntos trabajamos para lograrlos”.

SALMA HAYEK LE DEDICA UN CONMOVEDOR MENSAJE A MATTHEW PERRY EN INSTAGRAM

En el post que puedes ver en la cuenta oficial de Instagram de Salma Hayek , la actriz mexicana publicó una serie de fotografías con Matthew Perry, al tiempo que recordó el momento en el que les tocó trabajar juntos y cómo el actor calificó a “Fools Rush In” de “su mejor película” en varias ocasiones:

“Amigo mío, te has ido demasiado pronto, pero seguiré apreciando tus tonterías, tu perseverancia y tu hermoso corazón”

“Me conmovió mucho el año pasado cuando Matthew compartió en sus historias de Instagram lo mucho que amaba ‘Fools Rush In’ y cómo pensaba que esa película que hicimos juntos era probablemente su mejor película. A lo largo de los años, él y yo seguimos recordando ese momento significativo de nuestras vidas con un profundo sentido de nostalgia y gratitud”, escribió la actriz, quien finalizó su post con este tierno mensaje.

“Amigo mío, te has ido demasiado pronto, pero seguiré apreciando tus tonterías, tu perseverancia y tu hermoso corazón. Adiós, dulce Matthew, nunca te olvidaremos”, concluyó Salma Hayek.

“FOOLS RUSH IN”, LA PELÍCULA QUE UNIÓ A SALMA HAYEK Y MATTHEW PERRY: DE QUÉ TRATA Y DÓNDE VERLA

“Fools Rush In” es una comedia romántica que nos cuenta la historia de “Alex Whitman” (Matthew Perry), un arquitecto de Nueva York que, por cuestiones de trabajo, viaja a Las Vegas, en donde conoce a “Isabel Fuentes” (Salma Hayek).

Ambos sienten una atracción inmediata y pasan la noche juntos; sin embargo, su romance finaliza con la luz del sol y ambos se separan. Las cosas se complican cuando, tres meses después, “Isabel Fuentes” le comunica a “Alex” que está embarazada de él.