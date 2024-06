Mario Bezares explotó contra Luis Gerardo Méndez por hacerlo quedar mal con su personaje en '¿Quién lo mató?’

La controversia en torno a '¿Quién lo mató?’, la serie sobre Paco Stanley, sigue más fuerte que nunca, pues personajes como Paola Durante y Mario Bezares se han pronunciado sobre el gran descontento que les causó este programa. Luego de varias semanas de relativa calma, el presentador, que además estuvo preso por presuntamente haber participado en el asesinato de su amigo, arremetió hacia Luis Gerardo Méndez, quien se encargó de darle vida a su persona.

El duro reclamo de Mario Bezares a Luis Gerardo Méndez por su papel en la serie de Paco Stanley

En una íntima conversación con Yordi Rosado y junto a Brenda, su esposa, Mario Bezares ventiló que no le agradó en lo absoluto la interpretación de Luis Gerardo Méndez. Y es que además de que él nunca estuvo de acuerdo con la realización de esta serie y mucho menos con el uso de su nombre, el resultado de lo que vio en pantalla le desagradó por completo e incluso lo sintió denigrante, lo que lo motivó a enviarle un duro mensaje al actor públicamente.

"¿Quién te autorizó para hablar de mí? ¿Quién te autorizó para interpretarme? ¿Quién te autorizó para que dijeras que fue un papel muy difícil? ¿Te pusiste a pensar en todo lo que me iba a ocurrir otra vez cuando te pusieras en mis zapatos?”, fueron algunos de los severos cuestionamientos que Bezares lanzó hacia Luis Gerardo, quien junto a Roberto Duarte y Diego Boneta, dio vida al íntimo grupo de amigos que acompañaba a Stanley en la pantalla.

Bezares niega que su temperamento sea como el que se mostró en la serie

Asimismo, señaló su molestia por la manera en que abordaron a su persona, pues considera que además de los datos imprecisos que hay en la historia, lo muestran como alguien que únicamente resultaba exitoso si estaba cerca de Paco.

“Me hacen ver como una especie de mojigato, como alguien prepotente, que se me subió la fama y que traté mal a Benito, lo que nunca sucedió. Me hace ver como una persona completamente dependiente de este personaje y no es cierto”, apuntó el regiomontano, quien desde que se anunció esta nueva producción, expresó lo mucho que le molestaba que se siguiera lucrando con algo que personalmente lo afectó a gran escala.